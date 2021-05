Le ministère du Commerce et du Développement des exportations a publié, dans un communiqué publié vendredi, la liste des commerces et des secteurs autorisés à poursuivre leurs activités, durant le confinement sanitaire général fixé du 9 au 16 mai courant.

Voici la liste des commerces, entreprises, activités et secteurs autorisés à maintenir leurs activités :

– Les commerces alimentaires (alimentation générale, viandes, volailles, fruits et légumes, poissons, pâtisseries et pains)

– Les marchés de gros des légumes, fruits et poissons

– Les magasins de vente des produits détergents et sanitaires

– Les grandes, petites et moyennes surfaces à l’exception des galeries marchandes qui seront fermées

– Les entreprises ayant des activités d’importation et d’exportation.

– Les unités industrielles de raffinage, de transformation et de stockage qui relèvent des secteurs et activités mentionnés dans cette liste

– Les silos de stockage de céréales (Office des céréales).

– Les moulins

– Les unités de fabrication de la farine alimentaire

– Les boulangeries

– Les unités de fabrication de la levure

– Les commerces de gros (alimentation et épices)

– Les unités de collecte de lait

– Les dépôts relavant de l’office tunisien du commerce

– Les pépinières d’élevage de volailles

– Les abattoirs

– Les entrepôts frigorifiques de viandes et des œufs

– Les entrepôts frigorifiques des fruits, légumes et poissons

– Les commerces de gros et de détail des légumes, fruits, poissons, viandes et volailles.

– Toutes les unités d’emballage et l’entreprise qui fabriquent les matières premières d’emballage

– Les unités de mise en bouteille de l’eau minérale

– Les unités de raffinage des huiles végétales

– Les unités de mise en bouteille des huiles végétales

– Les centres de stockage relevant des unités de fabrication des conserves de tomates

– Les unités de tri et d’emballage des dattes

– Les unités de stockage et de mise en bouteille de l’huile d’olive

– Les sociétés de fabrication et de raffinage du sucre

– Les commerces de vente des pesticides, des engrais et des équipements agricoles

– Les commerce de vente des équipements médicaux et paramédicaux

– Les distributeurs de gaz GPL et du charbon

– Les marchés de gros

– Les commerces de vente de pâtisseries

D’après le ministère du Commerce, Tous les opérateurs économiques qui interviennent dans le processus d’approvisionnement, de fourniture, d’importation et d’exportation sont autorisés à circuler entre les régions et durant le couvre-feu.

Selon la même source, la livraison à domicile est autorisée aux commerces cités plus haut.