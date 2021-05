La généralisation des applications de paiement numérique nous permettra de réduire le poids de l’économie informelle et des inégalités fiscales en Tunisie. C’est ce qu’a indiqué le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Marouane El Abassi, jeudi 6 mai 2021, lors d’un webinaire sur le thème “les paiements numériques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord : au service de la création d’emplois, de l’inclusion et de la prestation de services publics “.

Abassi a mis l’accent sur l’impératif d’adopter une nouvelle réglementation dans ce sens et de ” changer notre façon de faire et de réfléchir “, estimant que l’inclusion financière est devenue indispensable, notamment durant cette conjoncture difficile marquée par la propagation de la pandémie.

Et le gouverneur de la BCT de rappeler que, grâce aux solutions de paiement numérique, la Tunisie est parvenue, en moins de cinq semaines, à faire des transferts financiers au profit de 400 mille personnes.

Par ailleurs, il a fait savoir qu’il est temps aujourd’hui de minimiser la circulation de cash et de promouvoir le paiement transfrontalier entre la Tunisie et d’autres pays, notamment l’Algérie, au vu du dynamisme commercial et touristique entre les deux pays.

” Ceci est tributaire de la mise en place d’une infrastructure moderne, favorisant l’accomplissement de transactions financières à distance, à faible frais “, a-t-il noté.

De son côté, Abdulrahman Al Hamidy, président du Fonds monétaire arabe (FMA), a souligné l’importance des solutions de paiement électronique, en temps de Covid-19, étant donné qu’elles favorisent l’accomplissement des transactions, tout en respectant le principe de distanciation sociale.

Il estime que la généralisation des paiements dématérialisés est un levier essentiel de la transformation numérique et un moteur de la reprise économique. Elle constitue, en outre, un moyen pour renforcer la compétitivité des entreprises, varier les produits financiers offerts aux citoyens et professionnels, et favoriser un écosystème sécurisé.

Pour sa part, Ferid Belhaj, vice-président pour la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord à la Banque mondiale, a affirmé que ces nouvelles technologies de e-paiement permettront de remédier à une grande problématique dans la région, à savoir “le manque de confiance entre les gouvernements et les citoyens”.

Le paiement numérique, explique-t-il, allège la bureaucratie et minimise l’intervention des administrations, d’où la réduction de la corruption et le renforcement de la transparence, notamment pour tout ce qui concerne les marchés publics.

Il importe de souligne que ce webinaire, organisé par la Banque mondiale, en partenariat avec le Fonds monétaire arabe (FMA), vise à sensibiliser au rôle des paiements dématérialisés au service de la création d’emplois, de l’amélioration des services et du renforcement de l’inclusion des jeunes et des femmes.