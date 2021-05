Suite à l’inauguration de la « Succursale Entreprise » à Bizerte, lundi 26 avril 2021, nous avons contacté le directeur régional Nord d’Attijari bank pour expliquer aux lecteurs de WMC les tenants et les aboutissants de ce concept, sa mission et ses objectifs.

M. Jendoubi saisit l’occasion pour rappeler la stratégie de la banque en matière de soutien à l’entreprise.

Entretien.

WMC : Pour commencer, pourriez-vous nous faire une présentation générale et une définition du nouveau concept « Succursale Entreprises » ?

Fahmi Jendoubi : Tout d’abord, il serait opportun de rappeler que l’accompagnement de la TPME est placé au cœur des préoccupations d’Attijari bank, et qu’il continue d’occuper une place de choix dans sa stratégie.

De la création jusqu’au développement de leurs activités, notre banque a pris l’engagement d’être le partenaire privilégié de cette catégorie de clientèle.

Dans ce cadre, il faut rappeler aussi qu’Attijari bank, en tant qu’acteur économique et social de référence, a été parmi les premiers établissements ayant soutenu l’entreprise tunisienne surtout dans les moments difficiles, notamment sous l’effet de la crise sanitaire.

Aussi, la banque a lancé, il y a quelques mois, le dispositif « Dar Al Macharii » qui est un concept exclusif novateur à vision sociale et citoyenne dédié à l’accompagnement des TPE clientes et non clientes, ainsi que les porteurs de projet.

A travers ce dispositif, la banque a permis à cette catégorie de clientèle de bénéficier, outre des services bancaires classiques, de mesures d’accompagnement, des conseillers dédiés, des cursus de formation gratuits ainsi que des services de mise en relation.

C’est à partir de la réussite de cette expérience et dans un souci permanent de toujours mieux servir sa clientèle Entreprises qu’Attijari bank fait évoluer son modèle de relation clients et a ouvert la « Succursale Entreprises » pour apporter davantage de proximité, d’écoute, de conseil, et d’efficacité dans la prise en charge de ses besoins.

Ce concept novateur a vu le jour le 26 avril 2021 dans la région de Bizerte avec l’inauguration de la Succursale Entreprises et ce n’est qu’une première étape vers l’ouverture d’un Centre d’Affaires dans la région.

Le choix de la région de Bizerte s’est fondé sur le potentiel que présente la région en termes de diversité sectorielle et du volume assez important d’opportunités d’affaires.

Quelle est sa mission et elle cible quel type de client ?

La Succursale aura pour cible les entreprises, quelle que soit leur taille (petites, moyennes et grandes entreprises) opérant dans tous les secteurs d’activité, industriel, commercial ou de service.

Dans cet espace, la clientèle Entreprises trouvera à sa disposition une équipe d’experts métiers spécialisés dans le domaine des entreprises permettant de leurs assurer une prise en charge adaptée à leurs besoins, et ce notamment en matière d’assistance, de conseil, de montages financiers, d’opérations à l’international, d’intermédiation, de financement leasing, de recherche de partenariats et de mise en relation.

Pour les Entreprises ayant des transactions avec l’étranger, elles pourront bénéficier de la forte présence du groupe Attijariwafa bank dans 26 pays dans le monde dont 15 en Afrique, et ce pour un éventuel accompagnement là où le groupe est représenté, que ce soit opérationnel ou même commercial via des partenariats avec des opérateurs étrangers.

Une équipe de conseillers TPME et des experts métiers sera mise à la disposition de nos clients Entreprises afin de répondre au mieux à leurs besoins et apporter tout le conseil et l’assistance nécessaires.

Quels sont ses objectifs ?

A travers ce nouveau dispositif, la banque cherche à assurer une meilleure qualité de service et prise en charge pour une clientèle de plus en plus exigeante en matière de proximité, d’accompagnement et de conseil.

Etant en ligne avec ses orientations stratégiques axées sur le marché de l’Entreprise, Attijari bank renforce son réseau par l’ouverture de cette nouvelle Succursale Entreprises pour affirmer encore une fois son soutien infaillible et son engagement envers l’entreprise tunisienne, véritable moteur du développement de l’économie.

Mot de la fin.

Une invitation ouverte aux entreprises de la région pour visiter la succursale située sur la Route Corniche Bizerte, des experts dédiés seront à leur disposition pour répondre à toutes leurs sollicitations : conseil, renseignement, financement, partenariat… et apporter la plus-value souhaitée et contribuer également au développement de la dynamique des affaires dans la région.

Propos recueillis par Tallel BAHOURY