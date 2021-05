Coronavirus: Ben Slimane s’entretient avec des procureurs généraux sur le fonctionnement des tribunaux

Une séance de travail par visioconférence a réuni, le 5 mai 2021, la ministre de la Justice par intérim, Hasna Ben Slimane, et des procureurs généraux près des Cours d’appel du pays aux sujet du travail à distance dans les tribunaux.

La réunion a également été l’occasion d’insister sur le respect des consignes sanitaires dans les tribunaux pour limiter la propagation de l’épidémie du coronavirus.

Il s’agit, notamment, de développer le fonctionnement du système judiciaire à travers le recours aux échanges électroniques des données entre structures publiques, conformément au décret-loi gouvernemental n°2020-777.

L’accent a en outre été mis sur l’importance de la coordination continue entre les responsables des tribunaux et des services de l’administration centrale et régionale, afin de répondre au mieux aux exigences du travail et de protéger le personnel des tribunaux tout en préservant les droits des justiciables, indique le ministère de la Justice dans un communiqué.