Un mémorandum d’entente visant à soutenir l’internationalisation des entreprises italiennes en Tunisie a été signé, vendredi 30 avril 2021, à l’ambassade de Tunisie à Rome, entre l’Agence de promotion de l’investissements étranger (FIPA-Tunisia), et la société du Cassa Depositi e Prestiti Group, SIMEST.

Ce mémorandum a pour objectif de renforcer la promotion et la facilitation des investissements des entreprises italiennes en Tunisie et de développer une stratégie commune pour améliorer les relations commerciales entre l’Italie et la Tunisie, selon un communiqué publié par la FIPA.

Signé par le directeur de FIPA-Milan, Bilel Dardouri, et le PDG de SIMEST, Mauro Alfonso, en présence de l’ambassadeur de Tunisie en Italie, Moez Sinaoui, cet accord permettra de maintenir un dialogue permanent visant à identifier des domaines d’investissement dans les deux pays.

Il s’agit aussi d’encourager l’échange de compétences techniques et d’opportunités de formation, selon la même source.

SIMEST est une société du groupe Cassa Depositi e Prestiti qui soutient la croissance et la compétitivité des entreprises italiennes qui opèrent à l’étranger.

Membre du réseau EDFI – European Development Financial Institutions- et partenaire des principales institutions financières mondiales, SIMEST octroie des lignes de financements bonifiés, participe au capital des entreprises et offre un appui dans le cadre de crédit export.

L’Italie est le deuxième partenaire commercial et le deuxième fournisseur de la Tunisie, avec un commerce bilatéral d’environ 5,5 milliards d’euros, selon le site de l’ambassade d’Italie en Tunisie.

800 entreprises italiennes sont installées en Tunisie (dont la plupart sont totalement exportatrices, off-shore). Les entreprises italiennes mixtes, à participation italienne ou à capital exclusivement italien emploient plus de 60 000 personnes et représentent près d’un tiers des entreprises à participation étrangère, indique la même source.