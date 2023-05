Une séance de travail consacrée à l’avancement du programme relatif à la satisfaction des besoins d’entreprises italiennes implantées en Tunisie en compétences et en main-d’œuvre tunisiennes s’est tenue, hier mercredi au siège du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle.

La séance de travail s’inscrit dans le cadre de l’appui à la coopération tuniso-italienne dans le domaine de la formation professionnelle et de l’emploi, dans le but de répondre aux besoins d’institutions italiennes implantées en Tunisie, qui sont estimés dans une première étape à 300 emplois parmi des diplômés universitaires, de titulaires de diplômes de formation professionnelle et d’ouvriers, sur un total de 6000 emplois à pourvoir en 2023.

Cette séance s’inscrit dans la continuité de la journée d’information organisée le 28 avril 2023 par l’ambassade d’Italie en Tunisie en partenariat avec le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, le ministère des affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens de l’étranger, la chambre de commerce et d’industrie tuniso-italienne pour annoncer de nouveaux projets de coopération dans le domaine de la formation professionnelle et de l’emploi et en vue de répondre aux besoins des entreprises économiques italiennes installées en Tunisie en compétences et en main-d’œuvre.

Il a été convenu au cours de la réunion de charger une équipe de travail conjointe du suivi de l’avancement de l’opération d’identification des besoins de ces entreprises.

Un aperçu détaillé des actions entreprises par les bureaux de l’emploi et du travail indépendant pour mettre en œuvre ce projet a été présenté à cette occasion s’agissant, notamment, de la coordination directe avec les institutions économiques italiennes dans les régions et de la formulation de propositions pour surmonter certaines difficultés dont l’absence de certaines spécialités demandées.