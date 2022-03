Des responsables d’entreprises italiennes exerçant dans différents secteurs en Tunisie, lors d’une rencontre avec le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, ont appelé à améliorer les services logistiques en matière de transport maritime, à développer le code des changes et à alléger les démarches administratives, afin de booster le climat d’affaires et de l’investissement dans le pays.

Ils ont également mis l’accent sur la nécessité de digitaliser les transactions et d’instaurer la stabilité fiscale en Tunisie.

Par ailleurs, les dirigeants de ces entreprises italiennes ont recommandé d’élargir le réseau de gaz naturel de manière à raccorder des projets d’investissement de grande envergure installés à Bizerte et de promouvoir les énergies alternatives à l’instar de l’hydrogène vert, notamment pour les industries énergivores telles que les cimenteries, selon un communiqué publié par le ministère l’Economie et de la Planification.

Les responsables italiens ont aussi demandé “la résolution du problème de connexion des projets d’énergie renouvelable au réseau de distribution de la STEG”.

Lors de cette rencontre tenue en présence de l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Lorenzo Fanara, les participants italiens ont exprimé leur prédisposition à développer les investissements dans différents secteurs dont les énergies renouvelables, comme une première étape avant de parachever le raccordement électrique entre la Tunisie et l’Italie.

De son côté, le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saied, a souligné l’engagement de son département à apporter l’appui nécessaire aux investisseurs italiens afin de développer leurs projets dans les meilleures conditions.