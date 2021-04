Les fondateurs de Dabchy.com ont suivi à Dubaï, Berlin, Tunis et à Paris nombre de programmes d’accélération pour maîtriser les processus de levée de fonds.

A Paris, en 2019, la startup tunisienne a été la première arabe et africaine à être sélectionnée par Look Forward, un incubateur français fashion-tech qui accompagne chaque année une vingtaine de start-up engagées et innovantes en France et à l’international et dont l’ambition est de métamorphoser l’industrie de la mode, du retail et de la beauté pour les orienter vers des pratiques plus responsables.

En 2018, sélectionnée en tant que TECHWOMEN, Ameni Mansouri a passé 5 semaines aux États-Unis et a suivi un stage chez LINKEDIN à la Silicon Valley.

Dabchy a été la seule startup arabe et africaine à figurer parmi les 10 sélectionnés d’entre 500 startups à suivre un programme d’accélération Google for Entrepreneurs.

Aujourd’hui, Dabchy.com prépare son implantation en Égypte. «Au début, nous pensions nous installer au Maroc parce que cela nous paraissait plus accessible, explique Ameni Mansouri, mais ensuite, nous avons pensé que conquérir l’Égypte est plus challengeant. Imaginez, nous allons reproduire le même modèle qu’ici dans un marché de 100 millions d’habitants».

Le lancement de Dabchy.com en Égypte se fera incessamment.

Au programme, le Maroc, l’Algérie et ensuite l’Afrique subsaharienne.

A.B.A