« Dabchy.com » est l’arche de Noé, et les Dabchouchas sont des reines à bord. C’était le titre d’une interview en avril 2021 sur la success story de Dabchy.com, inspiré des mots d’Amani Mansouri, une des fondatrices de la startup, le premier site e-commerce de vide-dressing en Tunisie. Créée en 2016, Dabchy.com a parcouru un long chemin grâce à sa clairvoyance, son ouverture, sa vision claire, son offre innovante et son modèle économique bien pensé. Quatre ans plus tard, WMC rencontre Amani Mansouri, toujours à la pointe de nouvelles réalisations et de nouveaux plans de développement. Entretien :

Du chemin a été fait entre 2016 et 2025. Comment la plateforme a-t-elle évolué depuis sa création et quelles sont les principales étapes de cette évolution ?

En 2016, Dabchy a commencé avec un groupe Facebook et un site web tout simple. Les gens mettaient leurs vêtements en vente, nous n’intervenions pas dans les transactions, et c’était vraiment ouvert à tout le monde.

Le but était de créer un dressing en ligne où chacun pouvait mettre ses articles. Un an et demi plus tard, nous avons lancé l’application mobile et une nouvelle version du site web, où nous avons intégré les modes de paiement en ligne. Nous avons commencé à opérer comme une tierce personne de confiance en percevant une commission et en garantissant les transactions.

En 2019, nous avons intégré la catégorie enfants, car à la base, il n’y avait que des vêtements pour femmes. Depuis, nous avons ajouté de nouveaux services, comme Dabchy Boost, qui permet aux utilisateurs de booster leurs articles pour plus de visibilité, et Dabchy Prime, qui est un événement mensuel, trimestriel ou annuel, offrant la livraison gratuite et prioritaire illimitée.

Nous avons également lancé Dabchy Luxury, qui propose des articles de marque authentifiés par nos soins avant expédition. En 2023, nous avons lancé Dabchy en Égypte, marquant ainsi notre expansion régionale. Cette année, en 2025, nous avons effectué un rebranding et nous nous sommes diversifiés.

Dabchy.com met l’accent sur la mode durable. Maintenez-vous toujours cette ligne de conduite ?

Nous mettons toujours l’accent sur la mode durable. Cela a commencé avec les catégories enfant, femme et luxe, et cette année, nous avons intégré Dabchy Homme, ainsi que tout ce qui concerne la décoration intérieure, les livres, les jeux vidéo et une super catégorie sport.

« L’innovation ne consiste pas à suivre une tendance, mais à la créer. » Dabchy.com n’a pas simplement suivi la vague du e-commerce, elle a redéfini le marché du vide-dressing en Tunisie en instaurant un modèle basé sur la confiance et la durabilité.

Nous restons fidèles à nos valeurs de durabilité et de circularité, en encourageant les gens à recycler. Avant, il s’agissait de leur garde-robe, mais aujourd’hui, nous les poussons à recycler tout ce qu’ils n’utilisent plus chez eux. Cela leur permet de gagner de l’argent, de faire du bien à l’environnement et de réaliser quelques économies.

Vous vous êtes déployés à l’international, en Égypte, qui représente un grand marché. Comment a évolué le site sur place et quelles sont vos parts de marché ?

A l’international, l’Égypte a été notre première étape. C’est un très grand marché, et nous sommes agréablement surpris par l’engagement des gens. Nous avons presque 200 000 inscrits et plus de 50 000 articles déposés, et tout cela organiquement, sans marketing payant. Cela montre vraiment un changement de mentalité. Le marché est très mature en termes de paiement et de livraison, et la logistique est très développée. Nous avons dû adapter notre message et notre produit à la culture du pays et introduire notre modèle de particulier à particulier, ainsi que notre modèle de confiance avec les sociétés de livraison.

Quel est votre taux de croissance ?

Le taux de croissance dépend d’une année à l’autre et d’un mois à l’autre, mais depuis le lancement, nous avons toujours connu une croissance. Certaines années, nous avons doublé ou triplé notre chiffre d’affaires. La croissance se mesure également en termes de communauté et de catalogue, avec presque quatre millions d’articles déposés et 1,3 million d’utilisateurs.

Comment gérez vous 1 million de Dabchouchas et quel est le taux de satisfaction de vos adhérentes ?

Gérer 1 million de Dabchouchas, c’est le cœur de métier de Dabchy. Nous agissons en tant que garant et intermédiaire pour les Dabchouchas et les Dabchouchs (catégorie homme récemment intégrée). Nous avons développé une plateforme interne pour automatiser les processus, ce qui nous permet de gérer efficacement des centaines de commandes par jour.

« Une communauté fidèle est la meilleure preuve de la solidité d’un modèle économique. »

Plus qu’une marketplace, Dabchy.com a su bâtir une communauté engagée où chaque utilisateur trouve sa place. Avec plus d’un million d’adeptes, l’impact ne se mesure pas seulement en chiffres, mais en relations de confiance.

Nous avons un service client interne et n’avons jamais externalisé quoi que ce soit, car nous attachons une grande importance à la proximité avec nos utilisateurs. Nous gérons nous-mêmes les transactions, les réclamations, et nous faisons de notre mieux pour assurer la satisfaction de nos adhérentes.

Le taux de retour d’articles ne correspondant pas à leur description ne dépasse pas 3 % par mois, ce qui témoigne de notre efficacité.

Combien de postes d’emplois y a-t-il aujourd’hui chez Dabchy en Tunisie et ailleurs ?

Chez Dabchy, nous sommes une trentaine de personnes réparties entre la Tunisie, la France et l’Égypte.

Comment jugez vous la communauté Dabchy.com ? Fidèle ? Changeante ? Capricieuse ?

La communauté de Dabchy est vraiment fidèle. Nous travaillons beaucoup sur la rétention, malgré les moments difficiles comme la pandémie de COVID-19. Nous n’avons jamais totalement cessé nos efforts marketing, et le fait qu’une marketplace continue de croître sans investir massivement dans le marketing prouve la solidité de notre communauté. Elle évolue avec le temps, et c’est pourquoi nous avons intégré des services comme Boost et Prime pour répondre à de nouveaux besoins.

Quels conseils donneriez vous aux jeunes entrepreneurs qui souhaitent lancer leur propre startup ?

Aux jeunes entrepreneurs, je dirais que s’ils ont une idée, ils doivent la tester rapidement avec les moyens à leur disposition et être flexibles pour effectuer les changements nécessaires. La démarche doit être interactive.

En Tunisie, il existe de nombreuses initiatives pour l’accompagnement, comme des incubateurs, des accélérateurs ou des investisseurs. Je leur conseille de commencer quelque part, et pour que cela tienne dans le temps, il faut beaucoup de patience, de persévérance et d’intelligence émotionnelle.

Le parcours de l’entrepreneur est solitaire, il faut donc être bien entouré et s’armer d’intelligence émotionnelle pour gérer ses émotions et celles des autres.

Quelles technologies utilisez vous pour assurer la sécurité et la qualité des transactions sur votre plateforme ?

Pour la sécurité des transactions, nous gérons cela en interne et avons réussi à automatiser le processus. Tout est intégré avec les sociétés de livraison pour le suivi, les paiements des vendeurs et les réclamations, ce qui se fait de manière entièrement automatisée.

« L’entrepreneuriat, c’est tester, ajuster, persévérer et toujours s’adapter. »

De ses débuts modestes en tant que simple groupe Facebook à son expansion internationale, Dabchy.com est l’exemple même qu’il faut savoir évoluer, écouter son marché et se réinventer sans cesse pour réussir.

Nous avons également mis en place un système de bannissement pour les personnes qui ne respectent pas les règles, vendent hors Dabchy, manquent de respect aux autres ou ne sont pas sérieuses. Ces personnes sont bannies de la plateforme et n’y ont plus accès.

Combien de levées de fonds avez-vous effectuées et pourquoi cette dernière levée de fonds ?

Nous avons déjà fait 3 levées de fonds dont 2 auxquelles ont participé Orange et des business Angels. Aujourd’hui nous voyons plus grands, nos ambitions vont vers le renforcement de notre position actuelle et la conquête de nouveaux marchés.

La dernière levée de fonds est à 7 chiffres en $. Les fonds serviront à consolider notre équipe en compétences senior, à renforcer nos parts de marché en Egypte et pourquoi pas à nous installer dans d’autres pays.

Entretien conduit par Amel Belhadj Ali