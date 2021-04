De novembre 2020 à fin mars 2021, les exportations tunisiennes d’huile d’olive ont atteint 109 mille tonnes, générant ayant généré 852 millions de dinars (MDT) de recettes, contre 144 mille tonnes et 895 MDT pour la même période de la saison 2019/2020.

Une baisse importante de 140 mille tonnes a été enregistrée par rapport à la production record de la saison écoulée (440 mille tonnes), indique le directeur commercial de l’Office national de l’huile (ONH), Moez Ben Amor, cité par la TAP.

Cependant, malgré la baisse du volume des ventes, au cours des cinq premiers mois de la saison 2020/2021, les prix de vente pour cette saison sont acceptables par rapport aux prix de la saison précédente.

En effet, les prix de vente de l’huile d’olive ont enregistré une progression de 30% en dinar tunisien, ce qui a permis d’améliorer les recettes des intervenants dans le système de production.

Répartition des exportations…

Ben Amor souligne que les exportations sont réparties en 11 519 tonnes d’huile d’olive en conserve et 97 538 tonnes d’huile d’olive en vrac.

Les exportations d’huile d’olive en conserve ont connu une hausse de 34% en termes de quantité, au cours des cinq dernières années.

Au cours des 5 premiers mois de la campagne d’exportation, 11 519 tonnes (d’une valeur de 130 MDT) ont été commercialisées contre 8 586 tonnes, au cours de la même période de la saison écoulée.

Et le directeur commercial de l’ONH d’expliquer en disant que ces résultats reflètent l’intérêt porté à l’huile d’olive en conserve qui donne une valeur ajoutée à ce produit tunisien sur les marchés mondiaux, en plus des efforts des exportateurs privés pour renforcer la présence des gammes tunisiennes à l’étranger.

Concernant le quota d’exportation d’huile d’olive de la Tunisie vers l’Union européenne (UE), Ben Amor a affirmé que l’objectif des 56 700 tonnes sera atteint d’ici la fin de l’année en cours.

Il a mis l’accent sur la nécessité de valoriser les exportations d’huile d’olive en conserve et de l’huile d’olive biologique dans le cadre de ce quota, surtout que ces deux produits disposent d’une forte valeur ajoutée.

D’autre part, il a indiqué que le marché européen accapare la plus grande part des exportations tunisiennes d’huile d’olive avec un taux de 70%.

La Tunisie a exporté 23% des quantités de l’huile d’olive vers le marché nord-américain contre 19% au cours de la saison dernière.

Les exportations de l’huile d’olive vers les continents asiatique et africain restent faibles (seulement 3%), ce qui nécessite, selon lui, des efforts supplémentaires pour accéder à ces marchés qui ont d’énormes capacités d’importations, à l’instar de la Chine, de l’Inde et du Japon).

Le directeur commercial de l’ONH précise que le marché canadien a absorbé, au cours des 5 premiers mois de la saison d’exportation, plus de 3 mille tonnes d’huile d’olive en conserve ; les Etats-Unis d’Amérique environ 2 000 tonnes), le marché français (plus de 2 000 tonnes) et le marché belge (plus de 1 300 tonnes).

Les ventes d’huile d’olive en conserve dans les pays du Golfe ont connu une hausse, notamment en Arabie Saoudite et aux Emirats arabes unis.

Au cours de la saison 2019-2020, la Tunisie a exporté environ 365 mille tonnes d’huile d’olive avec des recettes totales de 2,225 milliards de dinars (environ 4,25% du budget 2020) vers 54 pays.