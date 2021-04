Le projet Tunisia JOBS de l’USAID a lancé, le 15 avril 2021, un appel à manifestation d’intérêt pour les plateformes de crowdfunding et les entrepreneurs intéressés par un partenariat afin de développer leur plateforme de crowdfunding, leur activité et leur business model, ainsi que par l’accroissement de leur visibilité.

Le soutien de Tunisia JOBS apporté à l’entreprise peut consister en une assistance technique locale et internationale, un accès au financement et d’un soutien pour le volet réglementaire.

Tunisia JOBS examinera les notes conceptuelles soumises et, en fonction de leur pertinence, sélectionnera des candidats pour des discussions plus approfondies.

Cet appel à manifestation d’intérêt s’adresse aux candidats nationaux ou internationaux et aux initiatives de crowdfunding bénéficiant exclusivement aux tunisiens et aux organisations tunisiennes.

Les réponses à cette manifestation d’intérêt doivent être envoyées sur crowdfunding@tunisiajobs.org au plus tard le 30 avril 2021 à 17h00.

Tunisia JOBS est un projet quinquennal doté de 69,5 millions de dollars, visant à fournir aux entreprises tunisiennes, notamment les petites et moyennes entreprises (PME), les ressources nécessaires pour améliorer leurs ventes, leurs exportations et leur croissance, sur des bases durables favorisant la création de l’emploi et les opportunités économiques à travers l’ensemble du pays. Ses activités s’adressent en priorité aux PME implantées dans les régions défavorisées, aux PME créées par les femmes et aux PME employant principalement une main-d’œuvre féminine et jeune.

Financé par par l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (United States Agency for International Development – USAID), Tunisia JOBS couvre l’ensemble du territoire tunisien à travers 7 bureaux régionaux.