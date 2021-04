L’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA) lance le “Pôle agri-accélérateur” pour soutenir des jeunes agri-entrepreneurs dans les filières ovin-lait et huile d’olive dans le nord-ouest de la Tunisie, plus précisément à Béja.

Lancé en collaboration avec l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Institut national de la recherche agronomique de Tunisie (INRAT), le Pôle agri-accélérateur s’adresse à tous les porteurs de projets, âgés entre 18 et 40 ans, résidents dans le gouvernorat de Béja et désireux de lancer leurs propres projets agricoles, de transformation ou de service agricole dans les filières ovin-lait ou huile d’olive, a précisé l’APIA.

Un accent particulier sera mis sur les projets d’investissement responsable qui contribuent au développement territorial dans la région et qui sont susceptibles d’avoir un impact positif sur les plans socio-économiques et environnementaux.

L’objectif de ce programme de soutien sont le renforcement de la compétitivité chez les jeunes agri -entrepreneurs et agri-entrepreneuses, afin de pouvoir pénétrer les marchés locaux et internationaux, l’amélioration de l’attractivité des filières agro-alimentaires qui se caractérisent par un haut potentiel d’investissement et de création d’emploi.

Pour l’APIA, les secteurs agricole et agroalimentaire en Tunisie peuvent être un moteur de croissance et de développement, et une opportunité pour ces jeunes.

Certaines filières, comme l’huile d’olive et le lait-ovin dans le Nord-Ouest , ont un haut potentiel d’investissement et peuvent contribuer à réduire le chômage et renforcer le développement territorial. Le taux de chômage des jeunes de 15 à 35 ans est très élevé et se situe autour de 35% dans les régions de l’intérieur notamment dans la région de Béja au Nord -Ouest de la Tunisie.

Ceci pousse un nombre important à l’exode rural et à l’émigration, souvent au péril de leur vie. Dans ce contexte, l’investissement par et pour les jeunes, qui sont des vecteurs de changement, contribue au développement durable des territoires ruraux.