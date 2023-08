L’Agri-accelerator Hub en Tunisie, un programme d’appui à l’investissement agricole responsable, lancé avec l’appui de l’Organisation des Nations Unies pour l’agriculture et l’alimentation (FAO) en collaboration avec l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA) et l’Institut l’Institut national de recherche agricole de Tunisie (INRAT), est cité comme une “bonne pratique” pour offrir des opportunités d’emplois décents aux jeunes dans le milieu rural.

Ce programme d’accompagnement d’agripreneurs et d’accélération de la mise en place de projets agricoles durables en Tunisie, a été cité dans le récent recueil de bonnes pratiques (2023) de la FAO, intitulé “Les pays en parlent, jeunesse rurale plan d’action, bonnes pratiques” (Hear it from the countries, Rural youth, action plan, best practices”. Des exemples de programmes soutenus par la FAO dans plusieurs pays en Afrique, dont le Cap Vert, la République démocratique du Congo, le Ghana, le Kenya, la Tunisie et la Zambie, y sont également évoqués.

“Les jeunes sont des agents clés du changement, avec un énorme potentiel d’innovation. La FAO reconnaît que les jeunes sont déjà en première ligne pour construire des systèmes agroalimentaires plus durables et sont les mieux placés pour rajeunir le secteur, acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour innover, adopter de nouvelles technologies et être le fer de lance de la transformation numérique”, lit-on dans cette publication de 64 pages.

Ces initiatives et projets sont mis en oeuvre dans le cadre de l’appui du premier exercice biennal de mise en œuvre du Plan d’action pour la jeunesse rurale (RYAP) (2021-2022) Programme Opportunités pour la Jeunesse en Afrique (OYA).

En Tunisie, la FAO, l’Agence tunisienne pour la promotion des investissements agricoles (APIA) et l’Institut national de la recherche agronomique de Tunisie (INRAT), ont soutenu, en mai 2023, pour une nouvelle année consécutive, une sélection de 20 jeunes agri-entrepreneurs de la région de Béja en tant que candidats pour le Hub Agri-accélérateur. Les filières de projets retenus sont les plantes aromatiques et médicinales et la brebis Noire de Thibar.