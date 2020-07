Deux accords portant création de deux projets de coopération technique ont été signés, mercredi, à Tunis, entre le ministère de l’Agriculture, de la Pêche et des Ressources hydrauliques et l’’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Le premier projet vise à promouvoir et pérenniser les investissements des jeunes agri-entrepreneurs, en renforçant, notamment, leur accès aux financements, à travers la mise en place d’un fonds de garantie et d’incitations, indique un communiqué publié mercredi par le département de l’agriculture.

Ce projet permettra également, de renforcer les actions de vulgarisation, de formation et de coaching afin de s’assurer de la pérennité des projets d’investissement et d’améliorer la communication et l’accès à l’information, y compris à travers la création de guichets uniques physiques et numériques.

Il prévoit aussi, de garantir une meilleure coordination entre les différents acteurs à la fois au sein des différents groupes (gouvernement, bailleurs, jeunes, instituts de recherches, groupement de développement agricoles, institutions de financement) et d’améliorer la compétitivité et l’attractivité des filières.

S’agissant du deuxième projet, il porte sur le lancement d’une étude visant à évaluer les impacts de la pandémie de Covid-19 sur les chaines de valeur alimentaires en Tunisie.

Pour Philippe Ankers, Représentant de la FAO en Tunisie et Coordinateur pour l’Afrique du Nord, cette coopération avec le ministère de l’Agriculture permettra d’améliorer l’accès des jeunes agri-entrepreneurs au financement et contribuera à renforcer la résilience du secteur face aux impacts de la pandémie.