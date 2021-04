Une réunion regroupera prochainement toutes les parties prenantes du secteur touristique et les établissements bancaires et financiers concernés pour identifier des solutions définitives à l’endettement structurel des établissements touristiques. C’est ce qui ressort d’une séance de travail organisée vendredi 23 avril 2021 à Tunis, laquelle séance a été présidée par le ministre du Tourisme, Habib Ammar, en présence du directeur général de la STB, Mohamed Chouikha, et des présidents et représentants des fédérations professionnelles concernées.

Objectif: identifier les solutions permettant de réduire l’endettement des établissements touristiques auprès des banques tunisiennes, en particulier la STB.

Au cours de cette rencontre, les responsables ont passé en revue les difficultés rencontrées par le secteur du tourisme, depuis 2011, notamment pendant cette conjoncture difficile marquée par la pandémie du coronavirus, ce qui a provoqué la suspension de l’activité touristique et l’aggravation de l’endettement du secteur.

Par la même occasion, ils ont évalué le niveau de la mise en œuvre de la décision gouvernementale relative à l’octroi de prêts aux établissements touristiques, dans le cadre des mesures approuvées lors du Conseil ministériel restreint, tenu le 6 novembre 2020.S