Beyond Plastic Med (BeMed), une association qui lutte contre la pollution plastique en Méditerranée, vient de lancer un Guide destiné aux hôteliers souhaitant réduire l’empreinte environnementale de leur activité.

Intitulé « Vers un hôtel zéro plastique à usage unique : pour une adaptation réussie », ce guide propose des étapes permettant d’éliminer les plastiques inutiles susceptibles de polluer l’environnement, tout en renforçant l’engagement écoresponsable des établissements hôteliers, indique BeMed dans un communiqué.

En supprimant certains plastiques inutiles, les établissements hôteliers peuvent réaliser des économies notamment sur les achats et la gestion des déchets, améliorer leur compétitivité et réduire les fuites de déchets dans l’environnement, ce qui contribuera à préserver la beauté des zones touristiques.

La publication de ce guide fait suite au projet pilote “Vers un hôtel zéro plastique à usage unique” d’abord lancé dans un hôtel à Marseille (France), et ensuite adaptée avec succès dans un hôtel à Hammamet (Tunisie).

L’association BeMed compte lancer prochainement la création d’un groupe de travail pour accompagner collectivement des hôteliers à réduire leurs plastiques à usage unique.

Une session de formation sera organisée pour chaque étapes clé de la démarche. Chaque séance s’articulera autour de la présentation de la méthode, des conseils, des outils et une démonstration en direct de leur utilisation.

Chaque année, plus de 229 000 tonnes de déchets plastiques sont déversées en Méditerranée, menaçant la beauté des destinations et l’expérience touristique, selon BeMed.

La quantité annuelle des déchets plastiques mal gérée en Tunisie est estimée à 55,5 kilotonnes (kt) par an, selon la même source.

Pour ce qui est de la quantité de plastique qui s’échoue chaque jour sur les côtes tunisiennes, elle s’élève à 9,5 kilos, soit 5,9kt par an au total, d’après la même source qui se réfère à un rapport de la Banque mondiale daté de 2021.

Fondée en 2015, à l’initiative de la Fondation Prince Albert II de Monaco, en partenariat avec la Fondation MAVA, Surfrider Europe Foundation, la Fondation Tara Océan et l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), l’association Be Med . se donne pour objectif de développer et coordonner un réseau d’acteurs locaux engagés contre la pollution plastique.

L’objectif étant de favoriser le partage d’expériences et de connaissances et de renforcer l’efficacité des actions à l’échelle de la Méditerranée.