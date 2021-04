Le ministère du Transport et de la Logistique est disposé à faciliter l’ouverture d’une ligne maritime pour le transport de passagers et de voitures entre le port de Misrata (Libye) et les ports de Sfax et la Goulette, en coordination avec le ministère de l’intérieur et la Douane, selon le ministre Moez Chakchouk, dont les propos sont rapportés sur la page facebook de ce département.

Le ministre, qui s’exprimait à l’occasion de son entretien jeudi, avec le président exécutif du Conseil de coopération tuniso-libyen Saber Bouguerra, a ajouté que cette ligne pourra relier Misrata aux ports de la Goulette et de Zarzis dans un premier temps, puis au port de Sfax après le réaménagement nécessaire à cette activité.

Le ministre a également évoqué l’évolution de l’activité de transport maritime de conteneurs de marchandises entre les ports tunisiens et libyens grâce aux trois liaisons maritimes qui existent déjà entre les deux pays, ce qui a favorisé le développement des exportations tunisiennes vers la Libye, d’après la même source.

De son côté, le responsable libyen a indiqué que les travaux de construction d’une station maritime à Misrata ont été achevés, soulignant la volonté de la partie libyenne à ouvrir cette ligne.

Il a également, exprimé la disposition des hommes d’affaires libyens et tunisiens à développer les relations commerciales tuniso-libyennes et à favoriser les projets d’investissements communs.

Selon les statistiques de l’INS, les échanges commerciaux de la Tunisie avec la Libye ont augmenté de 148,1% en mars 2021, par rapport à février 2021. La Tunisie ambitionne de retrouver le rythme de ses échanges avec la Libye d’avant la révolution de 2011, notamment, avec le retour à la stabilité dans ce pays et les élections présidentielles et parlementaires qui y sont prévues pour la fin de cette année.

Les deux pays se sont accordés, en marge de la visite effectuée par le président Kais Saied en mars 2021 en Libye, à mettre en place des hauts comités mixtes pour renforcer les échanges et les relations bilatéraux. Ils se sont également mis d’accord à booster le commerce bilatéral et l’investissement commun et à faciliter le déplacement entre les deux pays et les procédures financières entre la BCT et la la Banque centrale de Libye.

En 2010, les échanges commerciaux bilatéraux représentaient presque 7% de l’ensemble du commerce extérieur de la Tunisie avec l’extérieur, alors que le nombre des entreprises tunisiennes investissant en Libye était de l’ordre de 1000 entreprises, outre les 150 mille Tunisiens qui y travaillaient.