Le Conseil d’administration de la BIAT, réuni le 10 mars 2021, avait décidé de convoquer les actionnaires de la banque en Assemblée Générale Extraordinaire pour le vendredi 23 avril 2021 et ce afin de :

– Statuer sur la proposition de modifier la valeur nominale de l’action et de la réduire de dix (10) dinars à cinq (5) dinars. Le nombre d’actions BIAT passerait ainsi de 17.850.000 à 35.700.000.

Cette réduction de la valeur nominale permettrait de :

– Rendre le cours boursier de l’action plus accessible et ainsi attirer un plus grand nombre d’investisseurs ;

– Améliorer la liquidité des actions suite à l’augmentation du nombre d’acheteurs ainsi que du volume des transactions.

L’Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d’Administration, décide de modifier la valeur nominale de l’action et de la réduire de dix (10) dinars à cinq (5) dinars.

L’article 7 des statuts sera modifié comme suit:

Article 7 (ancien)

Le capital social est fixé à la somme de cent soixante-dix-huit millions cinq cent mille Dinars (178.500.000 D) divisé en 17.850.000 actions de dix Dinars (10D) chacune, soit :

– 178.128.260 Dinars constitués par 17.812.260 actions en numéraire de Dix Dinars chacune ;

– 371.740 Dinars constitués par 37.174 actions de Dix Dinars chacune, attribuées lors de la création de la BIAT en rémunération des apports en nature effectués par la Société Marseillaise de Crédit à raison de 100.000 Dinars et par le British Bank of the Middle East à raison de 271.740 Dinars.

ARTICLE 7 (nouveau)

Le capital social est fixé à la somme de cent soixante-dix-huit millions cinq cent mille Dinars (178.500.000 D) divisé en 35.700.000 actions de Cinq Dinars (5D) chacune.