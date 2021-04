Le ministre de la Défense nationale, Brahim Bartagi, a assisté mercredi 21 avril à Sfax à la mise à l’eau du 4ème patrouilleur «El Jem», construit en Tunisie dans le cadre d’un partenariat public/privé avec la société des constructions industrielles et navales, (SCIN).

Trois autres patrouilleurs construits par le même chantier naval viendront renforcer les moyens de la Marine nationale qui doit pouvoir disposer des outils nécessaire pour assurer la protection de l’espace maritime et la lutte contre l’immigration illégale a assuré le ministre de la Défense.

Le patrouilleur construit en Tunisie répond aux normes internationales et est doté d’équipements de pointe de vision et de surveillance nocturne.

Bartagi a, à l’occasion souligné l’importance du renforcement de la flotte nationale et du redressement des moyens navals de surveillance des espaces maritimes pour assurer comme il se doit le contrôle des pêches et des trafics. Il a mis en avant le rôle du PPP dans la dynamisation du développement économique dans la région, la rationalisation des dépenses publiques et la préservation des réserves en devises.

«Construire nos patrouilleurs par nous-mêmes nous permettra d’éviter les complications techniques et les difficultés des approvisionnements en équipements militaires dont les entraves à l’exportation. Notre ambition est d’acquérir de l’expertise dans l’industrie maritime depuis la recherche et développement jusqu’à l’industrialisation et la commercialisation. L’industrie de l’armement est un vecteur d’investissements dans des secteurs prometteurs tel l’économie du savoir et l’innovation technologique ».

Le ministre a rappelé le rôle du développement d’activités industrielles à haute valeur ajoutée dans l’appui à l’effort national pour la création de postes d’emplois et la réduction de la fuite des cerveaux.

Brahim Bartagi a appelé les acteurs économiques à s’engager dans l’industrie d’armement, un facteur d’industrialisation important car le secteur regroupe à lui seul nombre d’activités industrielles dans le domaine des biens d’équipement. Pour les experts du domaine, l’industrie de défense passe obligatoirement par la mise en place de secteurs industriels à finalités civiles et leur développement.

En étant un acteur effectif dans le développement d’une industrie de l’armement, le ministère de la Défense nationale œuvre à l’essor des systèmes nationaux d’innovation et encourage les compétences et aptitudes Tunisiennes dans des industries de pointe.

Construire ses propres patrouilleurs est un motif de fierté pour une Tunisie qui souffre depuis près d’une décennie de la désindustrialisation en l’absence de politiques claires visant la protection des industries nationales de la disparition face à une concurrence internationale féroce.

En choisissant les industriels locaux, le ministère de la Défense réaffirme son souci de protéger les intérêts du pays et porte haut et fort l’étendard national.

A.B.A