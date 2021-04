Le renforcement des échanges commerciaux entre la Tunisie et la Jordanie ont été débattues lors d’une réunion par visioconférence, mardi 20 avril 2021, du Conseil d’affaires mixte tuniso-jordanien avec la participation de l’UTICA du côté tunisien, et de la Chambre de commerce de Jordanie, du côté jordanien.

Selon l’organisation patronale tunisienne, il a été convenu de créer une commission mixte qui aura pour mission d’élaborer une étude sur les obstacles entravant les échanges commerciaux bilatéraux et les moyens de les lever, ainsi que d’examiner les possibilités de renforcer les services logistiques entre les deux pays.

Le Conseil mixte tuniso-jordanien a, par ailleurs, décidé de créer des comités sectoriels et industriels mixtes et de mettre en place une stratégie de partenariat favorisant les secteurs vitaux et fortement porteurs pour les deux pays.

Les participants à ce conseil ont aussi souligné l’importance de résoudre le problème de transport maritime entre les deux pays et de tirer davantage profit de l’Accord d’Agadir regroupant outre la Tunisie et la Jordanie, l’Egypte, le Liban, le Maroc et la Palestine.

Ils ont plaidé pour un meilleur échange d’expériences entre les deux pays, en matière de soutien aux PME et pour une meilleure promotion des opportunités d’investissement commun.

Les recommandations du conseil seront soumise à la prochaine session de la Haute commission mixte tuniso-jordanienne, d’après l’UTICA.

Créé le 5 juillet 1996 à Sousse, le Conseil d’affaires mixte tuniso-jordanien regroupe l’UTICA, la Chambre de commerce de Jordanie et la Chambre d’industrie de Jordanie. Ces trois organisations patronales sont également liées par un accord de partenariat signé en juin 2007.