L'” Initiative tuniso-allemande pour la formation dans les métiers du bâtiment et annexes ” (Initiative MéBât) ” – mis en œuvre par l’organisme de formation professionnelle du patronat bavarois (bbw) sur demande du BMZ – a été lancé jeudi 15 avril 2021, en présence de représentants de la Fédération nationale des entrepreneurs de bâtiment et de travaux publics relevant de l’UTICA.

Améliorer les perspectives des jeunes tunisiens

L’objectif du projet est la mise en place de qualifications dans les métiers principaux et secondaires du bâtiment dans plusieurs centres de formation en milieu rural ainsi que dans la région du Grand Tunis.

S’inscrivant dans le cadre du programme ” Formation interentreprises avec le secteur privé ” en Tunisie de la GIZ, le projet vise à améliorer les perspectives des jeunes tunisiens sur le marché de l’emploi local à travers une offre de formation au plus près de l’activité économique tout en accroissant le potentiel de main-d’œuvre qualifiée des secteurs concernés.

300 demandeurs d’emplois ciblés

Parallèlement à la mise en place de l’offre de formation dans le domaine des petits métiers, les structures d’intégration sur le marché du travail seront optimisées ou créées si nécessaire.

Cette initiative, qui s’étalera sur 6 mois, cible 300 demandeurs d’emplois dans les métiers de bâtiment et annexes, qui obtiendront à la fin du processus de formation, des certificats agréés par le partenaire allemand et la Fédération nationale des entrepreneurs de bâtiment et de travaux publics qui assurera les stages dans les entreprises et le suivi de l’intégration professionnelle des candidats formés.