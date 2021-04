Le partenariat fructueux de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) avec la Fondation espagnole ONCE et avec le Réseau européen pour le tourisme accessible (ENAT) ira de l’avant. Les trois parties ont convenu de reconduire leur accord de partenariat pour quatre ans supplémentaires afin que leur action pour améliorer l’accessibilité, à chacun des maillons de la chaîne de valeur du tourisme, puisse se poursuivre pendant et par-delà la pandémie.

Le travail conjoint restera axé sur la promotion des bonnes pratiques pendant la crise actuelle, l’application de normes, la mesure du tourisme accessible, l’insertion professionnelle et les politiques institutionnelles tenant compte de la question du handicap. Les trois partenaires sont actuellement en train de réunir des exemples d’adoption réussie de nouveaux protocoles sanitaires par des destinations et par des entreprises pour faciliter l’accès aux voyages et le tourisme pour tous, incluant à la fois les résidents et les visiteurs.

Dans le droit fil des grandes Recommandations de l’OMT publiées au tout début de la pandémie, l’initiative des champions de l’accessibilité continue et il reste possible de présenter des contributions illustrant comment appliquer avec succès les directives pour faire redémarrer le tourisme sans créer de nouveaux obstacles. Les partenaires feront la promotion des exemples les plus remarquables dans une publication électronique et des webinaires.

Les trois partenaires s’attachent également à faire mieux connaître la norme ISO sur le tourisme pour tous à paraître prochainement. Ils ont tous travaillé aux côtés de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) sur les nouvelles exigences et recommandations. Cette norme ISO fera date : ce sera la première norme mondiale destinée à assurer et à améliorer l’accessibilité tout le long de la chaîne de valeur du tourisme.

Le travail de sensibilisation des institutions, des gouvernements et des prestataires de services portera sur l’importance de l’accessibilité pour tous et de l’inclusion. Il fera valoir que ce n’est pas seulement une question de droits humains et d’égalité des chances, mais aussi un avantage concurrentiel important pour les destinations et le secteur privé.

L’OMT, la Fondation ONCE et ENAT expliquent, dans une déclaration commune, que « l’accessibilité pour tous est synonyme de qualité de service, d’innovation et de confort pour tous les touristes, de nouvelles sources de revenus et de nouveaux clients, que ce soient des personnes handicapées, des séniors ou des familles avec des enfants en bas âge, parmi tant d’autres, ayant des besoins particuliers en termes d’accès. En appliquant les principes de la conception universelle à ses environnements et à ses services, le secteur du tourisme peut s’acquitter de sa responsabilité morale et, dans de nombreux pays, de son obligation juridique de prendre en considération les personnes ayant des besoins spécifiques et, ainsi, faire du tourisme pour tous une réalité ».