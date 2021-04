Le ministre des affaires sociales, Mohamed Trabelsi a annoncé lundi le versement d’aides exceptionnelles à environ 1 million de familles à revenus limités, dans le cadre d’un crédit d’une valeur de 300 millions de dollars accordé par la Banque mondiale à la Tunisie.

En marge d’une séance d’audition tenue par la commission des tunisiens à l’étranger au siège de l’ARP, Trabelsi a déclaré à la TAP qu’une aide de 300 d sera versée à toutes les familles à revenus limités, dès l’adoption par le parlement du projet de loi relatif à cet accord de crédit.

Il a affirmé que ces aides exceptionnelles s’inscrivent dans le cadre d’un crédit de la banque mondiale octroyé à la Tunisie pour le financement des programmes de protection sociale et pour répondre aux besoins des familles nécessiteuses et à revenus limités qui ont été impactés par la pandémie du coronavirus.

“La répartition de ces aides exceptionnelles se fera via une base de données regroupant les familles à revenus limités inscrites durant la période de la pandémie “a-t-il dit, ajoutant que des recoupements seront effectués pour déterminer les familles bénéficiaires de ces aides.

Le ministre des affaires sociales a affirmé que la plus grande part du crédit de la banque mondiale sera consacré aux catégories démunies et affectées par la covid-19 et l’autre partie permettra l’acquisition des vaccins contre le coronavirus.