Pour ce mois de Ramadan, la manifestation “Saha Chribtek” lancée par le Goethe institut Tunis revient dans sa cinquième édition avec à découvrir quatre clips vidéos, sur quatre univers musicaux éclectiques, en ligne sur la chaîne Youtube de l’institut Goethe.

Pour sa 5ème édition, le rendez-vous ramadanesque annuel “Saha Chribtek” a offert à cinq artistes émergents de la scène musicale tunisienne, l’opportunité d’enregistrer professionnellement leur morceau musical, ainsi que de produire un clip vidéo en immersion totale de leurs univers artistiques, dans divers endroits insoupçonnés du Parc du Belvédère de Tunis.

Suite à un appel à candidature lancé en mars 2021, un processus de sélection a été affiné par l’équipe du département culturel du Goethe-Institut Tunis, et des experts en productions musicales et audiovisuelles.

Durant ce mois de Ramadan, pour en savoir plus sur les artistes et leurs projets, à chaque fin de semaine, le Goethe Institut invite à découvrir un des quatre clips vidéos sur la chaîne Youtube du Goethe-Institut Tunis, qui seront relayés sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram du Goethe-Institut Tunis. Les artistes sélectionnés sont : le duo Ahmed Litaiem & Selim Arjoun, Mariem Azizi, Ines Afs et Gorbi.

Les effets du corona et le format en ligne pour la visibilité des activités des artistes

La pandémie de COVID-19 a eu un impact très violent sur les moyens de subsistance des artistes, notamment pour les musiciens qui gagnent leur vie grâce aux spectacles. Avec un couvre-feu empêchant les rassemblements et les manifestations culturelles pendant le mois de Ramadan, les formats virtuels sont plus que nécessaire pour offrir aux artistes des plateformes de visibilité et d’expression créative leur permettant un échange avec le public.

Pour cette raison, le Goethe-Institut, en partenariat avec l’Association des Amis du Belvédère, a envisagé l’actualisation du format classique du programme ” Saha Chribtek ” (habituellement connu par le public par une série de concerts) en un programme virtuel sur la chaîne Youtube.

Avec l’aide de nos partenaires Make Music et Akacia Productions , le duo Ahmed Litaiem et Selim Arjoun ainsi que les artistes solos Mariem Azizi, Ines Afs et Gorbi ont été sélectionnés pour enregistrer professionnellement un titre original de leur choix à différents endroits du Parc Belvedere. et de tourner un clip vidéo d’accompagnement.

Les ingénieurs du son de “Make Music”, sous la direction d’Aymen Baccar, ont travaillé avec les musiciens pour enregistrer, mixer et masteriser leurs morceaux dans un studio d’enregistrement professionnel.

De plus, les musiciens ont reçu une identité visuelle de l’artiste tunisienne Hela Lamine, qui a conçu une œuvre d’art pour chaque candidat. Dans ce sens, les musiciens ont fait la connaissance de l’artiste Hela Lamine, qui a créé l’identité visuelle du projet Saha Chribtek#5.

Hela lamine a apporté sa touche artistique singulière,sous forme de dessins numériques sur photos,pour produire un visuel qui s’associe au profil de chaque candidat, en s’imprégnant profondément de l’univers artistique de chacun d’entre eux.

Avec l’édition de cette année de “Saha Chribtek”, le Goethe-Institut Tunisie a souhaité attirer l’attention sur l’espace public qu’offre le Parc du Belvédère.

L’espoir est qu’en faisant de la musique dans le parc, il serait possible de créer une source d’inspiration et l’accès à de nouvelles scènes pour l’expression créative de divers artistes, notamment dans une conjoncture difficile comme celle-ci..

Ce projet intervient dans un contexte difficile pour de nombreux artistes qui, face aux fermetures de salles et aux interdictions d’événements culturels, manquent d’espaces pour créer, se produire et échanger. “Saha Chribtek” ambitionne d’ajouter à la musique naturelle de la faune et de la flore du Parc du Belvédère, celle d’artistes émergents de la scène musicale tunisienne.