Yahya Bouhlel a commencé à coder à l’âge de 13 ans ; il a appris le développement tout seul sur le Net, sur Google puis sur Youtube après janvier 2011, et a participé à plusieurs forums.

Passionné du Net, il a développé des sites tout seul. Le premier langage de programmation qu’il a appris est le Java. Il a conçu un petit portfolio de projets : sites web et jeux vidéo.

Yahya Bouhlel était subjugué par les nouvelles technologies. Il a pu rapidement générer de l’argent à travers le développement des sites pour les gamers et les axes jeu en ligne qu’il code.

A quinze ans, il a reçu la somme de 250 dollars US pour avoir réalisé des axes jeu vidéo. En cette année, son frère lui a envoyé un article publié par le Harvard Business review qui parle d’une start-up portant le nom de « Make game with us » (gaming school) qui voulait recruter des développeurs de jeux vidéo. Il a postulé et à l’époque, le charme de la Tunisie postrévolutionnaire opérait à l’international, ce qui a beaucoup aidé les jeunes talents qui voulaient s’exporter.

A quinze ans Yahya est allé à la découverte du temple des nouvelles technologies : la Silicon Valley !

Il y a passé 4 mois où il a suivi un stage à « Make game with us », il a créé des jeux vidéos mobiles et a poursuivi sur cette lancée jusqu’à l’âge de 19 ans alternant stages de 4 mois à la Silicon Valley, compétitions (15 fois la Silicon Valley en 4 ans) et études à Tunis.

Yahya Bouhlel a participé à près de 55 decathlons tout au long de ces années où il a vu sa vie se transformer, enrichie par de nouveaux amis aux USA, les premiers pas dans le monde du travail et la Tunisie son pays. « Je sentais qu’il y avait un grand gap au niveau des mentalités entre les Américains et nous autres Tunisiens. A la Silicon Valley, Steve Jobs était l’exemple que les familles montraient à leurs enfants, c’est une culture high-tech très forte. Chez nous, aucune culture entrepreneuriale et les parents sont frileux, ils n’encouragent pas leurs enfants à tenter l’aventure et à créer leurs propres projets ».

Les années 2013/2014 ont été propices pour Yahya, c’était le boom des start-up aux États-Unis. «Ma vie a changé, mes rêves sont autres et mes ambitions sont devenues plus grandes».

A 19 ans, Yahya lance Gomycode dans une petite pièce sise dans le siège d’une grande start-up au Lac 1.

Pour la petite histoire, la filiale tunisienne de Gomycode est celle-là même où il avait loué ce petit bureau pour lancer sa start-up. 4 ans après, il occupe à lui seul la grande bâtisse au Lac 1.

De la Silicon Valley au siège de la start-up en Hollande en passant par Tunis. A cœur vaillant rien d’impossible.

A.B.A