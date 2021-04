Le forum U.S. Africa Energy 2021 (Texas les 4 et 5 octobre 2021), organisé par Africa Oil & Power, en partenariat avec le comité U.S.-Africa de la Chambre Africaine de l’Energie, favorisera l’alignement entre les politiques énergétiques des gouvernements américains et africains et mettra en avant les projets africains dans le domaine du pétrole, du gaz, de l’électricité et des énergies renouvelables à travers la chaîne de valeur énergétique pour les investisseurs américains.

Africa Oil & Power (AOP) et la Chambre africaine de l’énergie annoncent le lancement du tout premier forum U.S. Africa Energy (USAEF). Cet événement a pour but de créer une coopération plus approfondie entre les États-Unis et l’Afrique en matière de politique énergétique, de parvenir à un alignement sur les objectifs de durabilité à long terme, de stimuler un plus grand investissement américain dans les secteurs du pétrole, du gaz et de l’électricité en Afrique, et d’engager et de repositionner les États-Unis comme le principal partenaire de choix pour les développements énergétiques africains.

Sous le thème “Nouveaux horizons pour les investissements Américains dans le secteur de l’énergie en Afrique”, le forum explorera diverses opportunités d’investissement étranger et d’exportation sur le continent, notamment le gaz naturel en tant que combustible vital pour la transition énergétique, le stockage de l’énergie et les minéraux pour batteries, la place de l’Afrique dans les chaînes d’approvisionnement énergétique mondiales, les avantages de la zone de libre-échange continentale Africaine, l’évolution des technologies énergétiques et leur lien avec le rôle futur des ressources pétrolières, ainsi que les développements énergétiques en réseau et hors réseau.

Un séminaire en ligne et un événement de réseautage en face à face se tiendront à Washington D.C. le 12 juillet 2021, avant le sommet et le dîner de gala de l’USAEF qui se tiendront à Houston, au Texas, les 4 et 5 octobre 2021.

Cette initiative intervient à un moment important des relations entre les États-Unis et l’Afrique. L’annonce par l’administration Biden de son intention de construire de manière proactive un partenariat plus fort entre les États-Unis et l’Afrique coïncide avec le fait que les projets Africains suscitent un intérêt croissant de la part des entreprises et des institutions de prêt Américaines. L’événement de l’USAEF a donc pour but de permettre un dialogue entre ses participants qui fasse avancer ces développements.

“Notre mission a toujours été de mettre en valeur le potentiel de ressources que l’Afrique a à offrir tout en montrant sa préférence croissante pour les politiques et technologies énergétiques durables. À cette fin, nous espérons qu’il devient évident que l’Afrique ne veut pas seulement des capitaux d’investissement, elle veut des capitaux intelligents et un partenariat avec les investisseurs”, déclare James Chester, directeur principal d’Africa Oil & Power…

En partenariat avec le comité U.S.-Africa de la Chambre africaine de l’énergie, l’AOP présentera aux entreprises américaines les opportunités africaines et fera progresser un programme d’investissement durable et à long terme dans le secteur de l’énergie et d’autres secteurs en Afrique par des organisations américaines.

“Le soutien croissant des États-Unis au continent est tout à l’honneur de l’Afrique elle-même, qui est de plus en plus considérée comme une destination privilégiée par les investisseurs mondiaux, les organismes multilatéraux et les agences de crédit à l’exportation “, déclare Jude Kearney, président de Kearney Africa et ancien secrétaire adjoint pour les Industries de services et les finances au ministère américain du commerce pendant l’administration Clinton…