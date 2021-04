La filière du cuir et de la chaussure en Tunisie, qui assure 4% de la production des industries manufacturières, a été impactée par la crise sanitaire liée à la Covid-19.

Des mesures ont été évoquées pour y remédier, lors d’une réunion tenue, lundi au ministère de l’industrie. Présidée par le ministre par intérim de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Mohamed Bousaid, cette réunion avec les premiers responsables des structures syndicales du secteur, a permis de discuter du décret gouvernemental qui sera mis en vigueur à partir d’août 2021 en faveur de la filière.

Selon un communiqué du département de l’Industrie, le ministre a estimé que ce décret pourrait aider à organiser la filière et aussi garantir la sécurité et la santé des consommateurs des produits du cuir et dérivés. Aussi, une charte de partenariat public-privé ciblant la promotion de la compétitivité du secteur, est en train d’être parachevée et sera soumise à un conseil ministériel pour adoption.

Il a, encore, souligné la nécessité de promouvoir davantage la qualité des produits nationaux et d’organiser l’industrie locale de chaussures et les circuits de distribution.

Bousaid a ainsi appelé “les professionnels à développer la production nationale et à lutter contre la contrebande, le commerce parallèle et l’importation anarchique”.

Akram Belhaj, président de la Chambre national du cuir et de la chaussure a évoqué des problèmes liés à la pénurie de la main d’œuvre spécialisée et l’absence de matières premières locales, notamment, le cuir brut, en raison de la baisse du cheptel, en plus des difficultés financières auxquelles font face les industriels et les artisans à cause de la pandémie.

Bousaid a indiqué que des réunions vont se tenir régulièrement, à partir de la mi-avril pour assurer le suivi de la mise en œuvre des mesures et procédures visant à aider la filière à surmonter la crise.

Le secteur du cuir et de chaussures représente 4% de la production des industries manufacturières avec un chiffre d’affaires estimé à 2 milliards de dinars. La filière compte 224 entreprises, employant environ 26 000 personnes en plus de 3 000 artisans. 72% des entreprises sont totalement exportatrices. Les exportations du secteur sont estimées à 1260 millions de dinars.