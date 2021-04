Le coup d’envoi du programme culturel de sensibilisation à la lutte contre la violence à l’égard des femmes a été donné, dimanche à la bibliothèque de Sidi Bouzid à l’initiative de la délégation régionale des affaires culturelles en partenariat avec l’Association tunisienne d’action culturelle.

Le programme se poursuivra jusqu’au 26 mai prochain au sein d’espaces culturels à Sidi Bouzid, Sidi Ali Ben Aoun, Menzel Bouzayane, Jelma, Mzouna, Meknassi, Regueb et Bir Lahfay.

Le programme comprend plusieurs activités artistiques et culturelles tels que la présentation de flashs sur l’importance de la non-tolérance absolue à l’égard de la violence à l’égard des femmes et des filles, l’arrêt de la violence faite aux femmes travaillant dans le secteur agricole et le droit à la santé et à la sécurité au travail pour les femmes agricoles.

Le programme comprend, également, un débat animé par des représentants de l’Association tunisienne d’action culturelle ainsi qu’une exposition itinérante de 16 œuvres d’art réalisées par plus de 100 femmes issues des zones rurales, qui sont le résultat d’ateliers artistiques organisés sous la supervision de l’Association tunisienne d’action sociale durant cinq mois depuis novembre 2020 dans les centres de santé de base de Saida, Ksar Hamam, Regueb, Mghila, Ghmamriya et à l’hôpital local de Sabala Ouled Askar et l’espace de non-discrimination à Ibn Khaldoun au Regueb.

Le coordinateur du programme, Riyadh Abidi, a déclaré que l’objectif principal du programme est de faire participer davantage les femmes et les filles victimes de violence en leur permettant de s’exprimer afin de renforcer la sensibilisation à ce phénomène et briser la barrière du silence pour lutter contre la tolérance sociale envers les actes de violence envers les femmes.

Un guide sur les services mis à la disposition des femmes et filles violentées intitulé “Makech Wahdek” (Tu n’es pas seule) sera distribué à cette occasion.