Imen Zahouani Houimel, ministre de la Femme, de la Famille et des Séniors, annonce le lancement prochainement par son département d’un dialogue sociétal national sur la violence contre la femme.

Objectif: mettre un terme aux crimes basés sur le genre social.

S’exprimant lors d’une réunion avec les responsables de son département et des représentants d’organisations internationales partenaires, elle indique que ce dialogue réunira des responsables gouvernementaux et des représentants de partis politiques, des organisations nationales et de la société civile, précise un communiqué publié jeudi 1er juillet 2021.

Ce dialogue sociétal national devrait aboutir à des recommandations qui seront inscrites dans un pacte national, et ce à l’occasion de la célébration de la Journée nationale de la femme, le 13 août prochain.

La Journée nationale de la femme sera aussi une occasion pour annoncer des décisions importantes visant la promotion de l’autonomisation économique de la femme et le renforcement de sa place dans la société outre sa protection de toutes les formes de la violence.