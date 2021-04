En collaboration avec l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Institut national de la recherche agronomique de Tunisie (INRAT), l’APIA lance le “Pôle agri-accélérateur” pour soutenir des jeunes agri-entrepreneurs dans les filières ovin-lait et huile d’olive dans le nord-ouest de la Tunisie, plus précisément dans le gouvernorat de Béja.

Le Pôle agri-accélérateur s’adresse à tous les porteurs de projets, âgés entre 18 et 40 ans, résidents dans le gouvernorat de Béja et désireux de lancer leurs propres projets agricoles, de transformation ou de service agricole dans les filières ovin-lait ou huile d’olive.

Ce pôle aidera les porteurs de projets à formuler une idée structurée de leurs projets, à élaborer leurs business plans conformément aux exigences des filières ciblées et des besoins du marché et à accélérer la concrétisation de leurs projets.

Pour se préparer à l’appel à candidatures qui sera lancé par ce pôle, les porteurs d’idées intéressées peuvent s’inscrire à la Formation Idéation & Concrétisation (préparation à l’appel à candidature) à travers ce lien : https://cutt.ly/ucgI4Ag