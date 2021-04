Le taux moyen du marché monétaire (TMM) mensuel s’est stabilisé au niveau de 6,23%, durant le mois de mars 2021, après avoir une hausse observée en février à 6,23% contre 6,15% en janvier, selon les dernières statistiques publiées par la Banque centrale de Tunisie (BCT).

Pour rappel, ce taux, qui se situait aux alentours de 4 à 5% durant les années 2016 et 2017, a connu une hausse exceptionnelle à partir de juillet 2018 (7,25%), avec la révision à la hausse du taux directeur de la BCT pour atteindre 7,90%, durant le mois de mars 2019.

La BCT avait, quelques mois après, pris la décision d’abaisser son taux d’intérêt directeur, durant les mois de mars et de septembre 2020, respectivement de 100 et 50 points de base, pour le porter à 6,25%, et ce dans le cadre de ses efforts pour contenir l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’activité économique, ce qui a permis de maîtriser le TMM, ces derniers mois.