Dans le cadre des contrats conclus entre le ministère des affaires sociales et la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) 4 unités médicales mobiles ont été remises aux groupements de médecine de travail dans les gouvernorats de Tunis, Manouba, Ben Arous et médenine.

Présidant la cérémonie de remise de ces unités au siège du centre international des recherches, des études, de documentation et de formation sur le handicap “Besma”, le ministre des affaires sociales, Mohamed Trabelsi a souligné l’importance des groupements de médecine de travail dans le domaine de la santé et la sécurité de travail et dans la réalisation des équilibres financiers de la Cnam.

Il a relevé que le nombre des travailleurs bénéficiant des prestations sanitaires est passé de 150 mille en 1994 à 730 mille travailleurs actuellement, ajoutant que tous les groupements de médecine de travail seront dotés d’unités médicales mobiles.

“Des contrats de programme ont été conclus pour l’acquisition des ces unités au profit des groupements de travail des gouvernorats de Zaghouan, Sidi bouzid, Siliana, Gafsa, Tozeur qui seront remises au cours de cette année” a-t-il précisé, ajoutant que des unités médicales mobiles seront remises en 2022 aux gouvernorats de Nabeul, Kasserine, Jendouba, Kef, Tataouine et Kébili.

Le ministre a affirmé que ces unités mobiles contribuent à la promotion des prestations sanitaires au profit des travailleurs notamment dans les petites et moyennes entreprises et celles situées dans les zones éloignées.

“Chaque unité mobile offre un service sanitaire à un nombre de travailleurs variant entre 4 mille à 7 mille par an” a-t-il dit.

De son coté le directeur général de l’inspection de médecine de travail et la sécurité professionnelles, Lotfi mahjoub a indiqué que ces groupements sont chargés notamment de l’examen médical au moins une fois par an et des consultations après la prise du travail suite à un accident de travail et une absence de 21 jours, outre les visites de terrain au sein de l’entreprise pour s’informer des conditions de travail et l’étude des risques professionnels.

Par ailleurs, le président directeur général de la CNAM, Habib Toumi, a mis l’accent sur le rôle des groupements de médecine de travail dans la promotion des conditions de travail au sein des entreprises et la réduction des accidents et maladies professionnelles et des dépenses de la caisse à titre de dédommagements.

Il a relevé que la valeur de ces 4 unités médicales mobiles distribuées aujourd’hui est de 560 mille dinars.