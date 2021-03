L’Agence Foncière Industrielle (AFI) a obtenu le renouvellement du label ” Marhaba “, qui s’intègre dans le cadre de la démarche qualité au sein des services publics et de l’amélioration de la relation entre l’administration et ses usagers.

Au cours d’une cérémonie tenue au siège de l’AFI, le ministre de l’Industrie par intérim, Mohamed Bousaïd, a remis ce label accordé par l’Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI), précise un communiqué du département ministériel.

L’INNORPI a mis en place, en collaboration avec l’Unité de la qualité des services administratifs relevant de la Présidence du gouvernement, le label ” Marhaba “, afin de garantir la qualité des services administratifs, conformément à des exigences techniques bien définies.

D’après les données fournies par l’INNORPI, 35 entreprises ont obtenu le label ” Marhaba “, dont la validité couvre 3 années.

Le ministre a fait valoir que le label ” Marhaba ” constitue un acquis pour l’AFI, ce qui nécessite de le développer davantage et de l’adopter par les différentes administrations, structures et établissements publics.

Pour lui, la numérisation de l’administration compte parmi les priorités surtout dans le domaine de la gouvernance ainsi que pour la mobilisation des investisseurs et la facilitation de l’aménagement des zones industrielles.

Il a fait observer que l’accueil et l’amélioration des relations entre l’administration et ses clients sont considérés comme étant un volet stratégique national pour la mise à niveau et la réforme administrative, compte tenu de son impact sur l’action administrative et sa contribution à l’amélioration du climat et à la satisfaction du client.