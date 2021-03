Le ministère de la Santé a conclu, lundi 29 mars 2021, un mémorandum d’entente avec le Centre international pour l’entreprise privée (CIPE) portant sur le lancement du projet ” SAHA ” visant à renforcer les principes de la bonne gouvernance dans le secteur de la santé en Tunisie et à lutter contre la corruption.

Signé conjointement par le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, et le président du CIPE, Ali Ayadi, en présence de l’ambassadeur des Etats-Unis en Tunisie, Donald Blome, le mémorandum d’entente s’étend sur une période de trois ans et porte sur l’amélioration des techniques de gestion du stock de médicaments et le renforcement du cadre juridique outre la formation des équipes médicales afin qu’elles soient capables de faire face à toutes les situations d’urgence.

Financé par l’ambassade des Etats Unis en Tunisie moyennant un budget de 13,5 millions de dinars, le projet ” SAHA ” comporte plusieurs activités qui contribueront de manière directe ou indirecte à l’amélioration des capacités du secteur de la santé afin de pouvoir faire face aux crises sanitaires et aux épidémies.

Parmi ces activités, il s’agit d’élaborer un guide pour la gestion des crises sanitaires et de renforcer la formation du corps médical et paramédical dans ce domaine outre le développement d’un système électronique de gestion des médicaments et des produits pharmaceutiques.

S’exprimant à cette occasion, le ministre de la santé a souligné l’importance de garantir la bonne gouvernance du système de santé pour améliorer les prestations de santé.

De son côté, l’ambassadeur des Etats Unis en Tunisie a indiqué que le projet ” SAHA ” vise à garantir la transparence et à améliorer la gestion des structures publiques de santé outre le renforcement des capacités du personnel du ministère de la santé.

Il a, en outre, signalé que le gouvernement des Etats Unis s’est engagé à fournir 4 milliards de dollars à 92 pays, dont la Tunisie, pour les aider à acquérir les vaccins contre le coronavirus signalant que la Tunisie recevra au cours des prochains mois 4,3 millions de doses.