Et que l’aventure continue … L’Arab Tunisian Bank a fêté ce Vendredi 26 mars 2021, l’inauguration de son 8ème laboratoire Informatique intitulé « salle informatique ATB »au collège Lahnaya de la ville de Zaghouan, en présence du ministre de l’Education Nationale, Fathi SELLAOUTI, du Directeur Général de la banque Ahmed RJIBA ainsi que le gouverneur de Zaghouan et des responsables régionaux.

En cette année tellement particulière en raison de la pandémie mondiale du coronavirus, l’ATB n’a pas lésiné sur les moyens en marquant plus que jamais par ailleurs son indéniable rôle de banque citoyenne. La banque accorde toute l’importance à son statut de partenaire majeur du Ministère de l’Education Nationale œuvrant ensemble dans l’accompagnement et la mise en place des structures qui modernisent et améliorent l’approche pédagogique grâce au numérique et les nouvelles technologies.

En effet, Ce 8ème laboratoire créé dans le 8ème gouvernorat fait suite à 2 laboratoires inaugurés en 2018 aux lycées de Majel Bel Abbès (Gouvernorat de Kasserine) et celui de Bargou (Gouvernorat de Siliana).

la banque avait renouvelé le challenge en 2019 en dotant 3 autres lycées de 3 Gouvernorats du Sud du pays de laboratoires informatiques ATB, à savoir, le lycée secondaire Taher Haddad d’El Hamma (Gouvernorat de Gabès), le lycée Ibn Mandhour (Gouvernorat de Kébili) et le collège Mekki Ben Azzouz(Gouvernorat de Tozeur). En 2020, 2 laboratoires ont été inaugurés à savoir le collège Al Housari (Gouvernorat de Kairouan) et celui de Sidi Belgacem (Gouvernorat de Jendouba).

Ce projet pilote s’inscrit dans le cadre d’une convention signée en juin 2017 entre la banque et le ministère de l’éducation et illustre le partenariat qui renforce l’image de l’ATB en tant que Banque visionnaire à la fibre citoyenne et qui témoigne de sa volonté d’accompagner concrètement les activités focalisées sur l’éducation et la technologie.

Rappelons que les laboratoires informatiques ATB résident en des salles spécialement construites et aménagées par la banque comprenant un pack complet, matériel à la pointe de la technologie, un minimum de 10 ordinateurs, un écran géant tactile et interactif, des scanners et imprimantes, et toute la logistique qui s’en réfère, en plus d’une formation spéciale pour les instituteurs et enseignants qui les utiliseront, de quoi rendre l’expérience unique !

Reconnue comme banque qui encourage l’excellence pédagogique et intellectuelle, à travers sa stratégie qui s’implique d’une manière résolue dans le développement économique et financier du pays, tout en s’engageant, plus particulièrement dans les actions sociétales dont ce soutien au projet national. A savoir la numérisation de l’éducation en Tunisie « l’école numérique » et notamment dans les régions défavorisées, afin de contribuer à l’amélioration du niveau de l’enseignement en Tunisie et l’égalité des chances.

Ce projet, depuis maintenant presque 4 ans, a pour but d’aider et d’apporter à nos futures générations les clés d’une réussite tant éducative que sociale et d’essayer de mettre un terme ou du moins diminuer la fracture numérique, le manque de moyens ainsi que le manque d’investissements dont souffrent les régions intérieures du pays qui se répercute indirectement sur l’éducation.

D’innombrables réunions, avec les inspections régionales de l’éducation, des rencontres avec les directeurs des différents lycées et collèges, une relation patriotique tissée par la banque avec les acteurs majeurs du secteur éducatif régional au fil des années, une expérience exceptionnelle et surtout riche d’enseignements et en découvertes.

Une aventure sociétale et humaine transcendante qui ne fait que conforter la banque encore plus dans sa stratégie.

«Donner à nos jeunes élèves où ils se trouvent, Nord, Sud, Est, Ouest, l’opportunité d’apprendre et d’exceller en étant en adéquation avec l’évolution éducative, contribuer explicitement et d’une manière efficiente à l’amélioration du niveau de l’enseignement dans le pays, doter le maximum de structures pédagogiques de matériels informatique et numérique à la pointe de la technologie, tels sont les objectifs de l’ATB à travers ce travail incommensurable débuté en 2017 avec le ministère de l’Education Nationale », a déclaré le Directeur Général de l’Arab Tunisian Bank, Mr Ahmed RJIBA.

Il a rajouté « l’ATB a depuis toujours démontré à travers ces innombrables actions son positionnement en tant que vecteur majeur de la réussite de la jeunesse tunisienne, qu’elle soit encore en phase d’apprentissage ou bien en phase d’intégrer le monde professionnel, notre rôle en tant qu’institution financière majeure du pays est d’encadrer cette jeunesse afin qu’elle jouisse de tous éléments nécessaires à sa réussite scolaire, estudiantine et professionnelle future ».

Le ministre de l’Education Nationale M.Fethi SELLAOUTI a tenu à remercier l’ATB pour ce 8ème Laboratoire informatique mais aussi pour le travail accompli depuis 2018 et ce dans plusieurs régions du pays. « Ce laboratoire informatique permettra à nos jeunes élèves d’apprendre et d’être en adéquation avec l’évolution technologique et pédagogique. L’utilisation du digital et du numérique doit être une priorité pour notre système éducatif, nous sommes en train d’y travailler avec l’ATB afin d’équiper le maximum d’établissements de ce type de matériels».

Consciente de la dimension qualitative de la responsabilité sociétale des entreprises, fondement de sa stratégie nouvelle, L’Arab Tunisian Bank renforce son soutien au ministère de l’éducation en s’engageant avec l’initiative de l’Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers (APTBEF). Elle est la première action commune du secteur bancaire tunisien en faveur de 42 établissements scolaires publics répartis sur 15 gouvernorats.

A travers une nouvelle convention signée avec le ministère en février 2021, La banque a pris en charge l’aménagement de 4 écoles répartis sur le territoire Tunisien à savoir, les écoles primaires de Ksar Hdid de Bedijba 1 à Béja ainsi que les écoles primaires Ali et Ain Khrarib à Jendouba.

Il est à rappeler que depuis sa création en 1982, l’ATB a, sans cesse, œuvré à accompagner les jeunes Tunisiens et Tunisiennes dès leurs premiers pas jusqu’à leur accomplissement professionnel, en les soutenant durant les moments-clés de leurs parcours et en révélant leur potentiel pour les emmener toujours plus loin à travers d’autres initiatives tel que « ATB Innovation Challenge », un concours d’envergure nationale lancé en 2006 ,qui prime la créativité, la connaissance des jeunes porteurs de projets. L’ATB met l’enseignement et l’éducation des jeunes générations au centre de sa stratégie de responsabilité sociétale, elle montre la confiance et surtout l’optimisme qu’elle confère aux élèves des différentes régions visitées.