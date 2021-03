Sur une musique qui vient de la nuit des temps, sur les ruines de Carthage, apparaît Dante, en coiffe médiévale, et Virgile portant une couronne de lauriers, -tels que représentés dans la Barque de Dante célèbre toile du peintre français Delacroix. Carthage est le lieu symbolique d’où “commence le voyage du poète italien avec son maître qui le guide vers l’Inferno (l’enfer) et au Purgatorio (le purgatoire).”

Sur cette description commence ” Virgilio, “duca” di Dante (Virgilio, “guide” de Dante), une vidéo sous forme d’un documentaire de 30 mn dont le tournage a été réalisé dans plusieurs sites historiques et archéologiques à Tunis.

Diffusé en ligne le mardi soir 23 mars, Virgilio, “duca” di Dante est visible sur la page facebook de l’IIC (institut culturel italien de Tunis), le site du journal italien Corriere della Sera, les profils sociaux du Centre pour le livre et la Lecture et autres instituts culturels italiens impliqués dans l’initiative “Dante nel mondo.”

La Tunisie célèbre les 700 ans de la mort du poète italien Dante Alighieri (1265- 1321) à travers ce court documentaire qui est réalisé par l’Institut Culturel italien (IIC) avec le soutien de l’Institut national du patrimoine (INP), l’Agence nationale de mise en valeur du patrimoine et de la prmotion culturelle (Amvppc) et le palais Ennejma Ezzahra.

Ce documentaire qui fera l’objet de plusieurs autres diffusions en ligne, explore les divers lieux de la Capitale, à savoir la Médina de Tunis, le site archéologique de Carthage, le Palais Ennejma Ezzahra de Sidi Bou Saïd et le Musée du Bardo.

Par sa voix gracieuse, l’acteur Ahmed Hafiane y interprète, en arabe, des vers de la Comédie où Dante décrit sa rencontre imaginaire avec Virgile dans la forêt.

L’acteur installé en Italie a merveilleusement incarné la voix de Dante comme étant le narrateur de ce voyage filmé sur plusieurs fonds sonores. Il est filmé sur divers sites historiques de la Capitale, pour reconstituer ce voyage poétique dans le monde imaginaire de Dante.

La Comédie ou la Divine Comédie de Dante est un chef-d’eouvre de la Littérature mondiale qui témoigne de la civilisation médiévale. L’Enfer et le Purgatoire forment les deux premiers des trois chapitres de la Comédie (Commedia), composée également de Paradis (Paradiso).

Beaucoup plus qu’un simple guide pour Dante, Virgile est le guide de Dante dans son parcours spirituel et il est son maître dans la vie, indique la narratrice dans le documentaire.

Virgile (70-19 av JC) est l’auteur de l’Enéide, une épopée de douze chants qui relate le voyage d’Enée, parti de Troie vers l’Italie où il fonda Rome.

Dans cette évasion sur le lien de Dante avec l’ancienne Carthage, on rappelle que Dante a choisi Virgile, symbole de la raison humaine, comme guide dans l’Inferno et dans le Purgatorio, les deux premières parties du voyage imaginaire dans l’autre monde qu’est la Divina Commedia.

L’épisode le plus important du chef d’oeuvre de Virgilio, l’Enéide, se déroule à Carthage, et raconte l’amour malheureux de la Reine Didon, Elissa, la fondatrice de Carthage.

Au musée du Bardo, on voit dans ce documentaire la conservatrice du musée, Fatma Neit Yaghil avec la directrice du centre culturel italien à Tunis, Victoria Maria Longhi. Cette dernière introduit les divers passages de la célébration du 7ème centenaire de Dante.

La conservatrice du musée accueille son hôte au département des Trésors où est exposée la mosaïque de Virgile qui “est une mosaïque exceptionnelle et unique au monde”. Elle explique que le poète, auteur de l’épopée romaine l’Enéide, a été identifié ainsi par les historiens et les archéologues grâce au 8ème vers de l’Enéide qui est écrit sur le parchemin. Sur cette mosaïque, Virgile est aussi accompagné de deux muses, Clio et Melpomène.

Une équipe de spécialistes tunisiens et italiens s’expriment dans cette vidéo. Ils s’associent à cette aventure sur l’héritage commun entre la Tunisie et l’Italie, produite sur la base d’un scénario conçu par Habib Mestiri. La connaissance de Dante en Tunisie est illustrée par l’universitaire Meriem Dhouib.

A l’occasion du sept centième anniversaire de la mort de Dante Alighieri, l’Italie organise l’initiative “Dante nel Mondo” qui se déroule du 21 au 25 mars dans 12 Instituts culturels italiens à travers le monde.

“Dante nel Mondo” est un vrai “Marathon dantesque” réparti entre Tunis, Berlin, Munich, Londres, Madrid, Rabat, Moscou, Varsovie, Istanbul, Paris, Rio de Janeiro et San Francisco. Chaque institut a réalisé une vidéo de 30 minutes dont 15 mn sont dédiées à la lecture de sections d’œuvres de Dante traduites dans la langue du pays en question.

Les vidéos qui ont chacune un thème spécifique, ont été créées spécifiquement pour illustrer la présence de Dante dans la tradition culturelle du lieu.