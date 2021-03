Le Groupe Telnet vient d’écrire une page déterminante de son histoire à travers une prouesse hautement technologique, à savoir le lancement du premier satellite tunisien dans l’espace baptisé “Challenge One”.

Après un report dû à des conditions climatiques, le lancement a eu lieu le 22 mars 2021 à 7h07 par la fusée russe Soyouz-2 à partir du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan.

Conçu et développé par des compétences tunisiennes, Challenge One va permettre la transmission des données utiles aux citoyens par la connexion des objets situés sur la Terre (Internet of Things) en utilisant, pour la première fois, le protocole de communication LoRa via l’espace. C’est l’ambition de Challenge One.

D’une durée de mission de 5 à 7 ans, le satellite tunisien ciblera «les zones blanches», soit 90% de la planète. Il est important de souligner que d’ici 2023, plus de 70 milliards d’objets IoT (Internet of Things) auront besoin d’être connectés pour transmettre et recevoir des données utiles de façon régulière, en toute autonomie et partout dans le monde.

C’est la première fois que le protocole de communication LoRa, destiné à la base pour des réseaux terrestres, est appliqué dans l’espace, multipliant ainsi les possibilités de connectivité et de diversification des usages. C’est l’objectif principal de «Challenge One»!

Placer un objet dans l’espace et le maintenir en rotation autour de la Terre tout en communiquant avec lui depuis la Terre est notre défi majeur, que nous avons relevé avec succès avec “Challenge One” ! Une fierté pour tous les Tunisiens et pour le Groupe Telnet!

Le 20 Mars 1956, la Tunisie recouvrait son indépendance. Le 22 Mars 2021, et par cette prouesse technologique, le Groupe Telnet relève la position de la Tunisie parmi les pays accédant à l’espace.

A propos de TELNET

TELNET est un groupe de sociétés fondé en 1994, certifié ISO9001 version 2015, reconnu pour ses compétences et son expertise en matière de recherche et développement en ingénierie de produits, en génie électronique et mécanique dans différents domaines tels que: télécommunications, multimédia, énergie, monétique et aérospatial.