Outre le colloque scientifique international intitulé “Un siècle du mouvement communiste en Tunisie”, un ensemble d’actions : ateliers, exposition, projection de films, enregistrements de témoignages, conférences sont prévues du 23 au 27 mars de l’année 2021, année du centenaire du mouvement communiste en Tunisie (mars 1921-mars 2021), a informé Habib Kazdaghli, directeur du Laboratoire du patrimoine (Faculté des lettres, des Arts et des Humanités de Manouba).

initiée par le Laboratoire du patrimoine (Faculté des lettres, des Arts et des Humanités de Manouba) sous la direction de Habib Kasdaghli professeur d’histoire contemporaine, en partenariat avec le Bureau de la coopération académique de la Fondation Rosa Luxembourg, la célébration de la mise en place du premier noyau communiste en Tunisie en mars 1921 est programmée du 23 au 27 mars à la cité de la culture, informe l’ancien doyen de la Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de Manouba, Habib Kazdaghli.

Cette célébration se veut une occasion pour rassembler la documentation écrite et orale pour étudier de plus près et d’une manière académique et scientifique les différentes expériences historiques qui ont émergé durant ces cent années.

Le programme culturel de cette célébration prévoit une exposition documentaire qui se tiendra du 23 au 27 mars à la cité de la culture et qui regroupe des photographies, des documents, et des articles de presse de différentes organisations et partis de gauche.

La célébration sera marquée également par la projection de films tunisiens et étrangers en rapport avec la thématique de la gauche dont “Ouled Lenine” de Nadia El Fani et “Sabots en or” de Nouri Bouzid.

Une série d’ateliers cinématographiques et académiques est également prévue le 10 avril à Gabes, le 21 mai à Siliana, le 19 juillet à Bizerte et la fin du mois d’octobre à Sousse.

Le Mouvement communiste est né officiellement à Menzel Bourguiba (à l’époque Ferry ville), le 27 mars 1919, sous la houlette du jeune agrégé d’histoire et militant communiste et ami de toujours de la Tunisie le professeur Charles André Julien.