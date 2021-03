STAFIM a organisé le lancement du nouveau Peugeot Landtrek « made in Tunisia » à son usine sise à El Mghira. Cet événement s’est tenu samedi 20 mars 2021 en présence du gouverneur de Ben Arous, des ambassadeurs d’Algérie, du Maroc et de la Libye, des représentants du Groupe Stellantis (Nadia Trabelsi, Brand Manager Peugeot ; Hakim Boutehra, directeur général Stellantis de la Zone Tunisie, Algérie et Libye ; et Badreddine Mansouri, chef de projet Landtrek), ainsi que Abderrahim Zouari, vice-président Stafim.

A cette occasion, Samir CHERFAN, vice-président de la zone Moyen-Orient et Afrique, a déclaré à travers un message qu’il a tenu à adresser via une vidéo « ce lancement pérennise le partenariat entre Stafim et Stellantis pour le développement de la filière automobile en Tunisie ».

L’événement a démarré avec des essais sur route des différentes versions du Landtrek disponibles réalisés par des journalistes automobiles spécialisés, qui ont pu vérifier et apprécier les qualités du nouveau Pick-up sur un parcours de 2 heures tout en profitant des paysages de Jebal Errssass, avec un circuit off road spécialement aménagé.

Après une visite de l’usine d’assemblage, du magasin des pièces de rechange locales représentant un taux d’intégration supérieur à 40%, une conférence de presse a été organisée.

« Nous avons choisi l’usine Stafim Industrielle parce qu’elle représente pour nous le berceau du 1er Pick up Peugeot lancé à partir de ces lieux en 2018, après 30 ans d’absence de la marque dans ce segment », a déclaré Abderrahim Zouari, lequel soulignera qu’« aujourd’hui notre challenge ainsi que celui de nos partenaires c’est de faire de cette usine la meilleure usine Stellantis dans le montage SKD dans le monde ».

Le nouveau PEUGEOT LANDTREK est assemblé en Tunisie, et sa commercialisation est destinée au marché local ainsi qu’au marché export avec la convention d’Agadir et les accords bilatéraux.

Il marque la renaissance du Pick-up PEUGEOT et bénéficie de tous les attributs forts de la marque.