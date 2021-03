Les ingénieurs des établissements et entreprises publics ont observé, jeudi 18 mars 2021, à la Place du gouvernement à La Kasbah une journée de colère nationale sous le slogan ” Prends ton droit ” pour protester contre “la réticence du gouvernement à verser la prime spécifique convenue, lors d’une réunion le 29 décembre 2020”. Ils ont menacé d’observer une grève ouverte au cas où l’accord ne serait pas mis en œuvre.

Le doyen des ingénieurs tunisiens, Kamal Sahnoun, a déclaré que “l’accord en question, conclu entre le gouvernement et l’Ordre des ingénieurs tunisiens (OIT), le 27 octobre 2020, reconnaît la légitimité des demandes des ingénieurs des établissements et entreprises publics et prévoit de les faire bénéficier de la même prime accordée aux compétences tunisiennes”.

Cette journée de colère fait suite, a-t-il ajouté, au retrait du gouvernement, qui n’a pas honoré ses engagements pour verser la prime spécifique aux ingénieurs des établissements et entreprises publics, à l’instar des ingénieurs relevant de la fonction publique. La valeur de cette cette prime varie entre 450 et 750 dinars selon les catégories, a-t-il précisé.

Sahnoun a encore souligné que ces pratiques du gouvernement, vont pousser les ingénieurs des établissements et entreprises publics à l’émigration vers les pays africains et autres, d’autant plus que leur situation financière est difficile. Ces ingénieurs perçoivent des salaires bas par rapport à leurs homologues dans les pays étrangers, a-t-il ajouté, faisant remarquer qu’un ingénieur en Tunisie est payé quatre fois moins qu’un ingénieur marocain.

D’après ses dires, une journée de la colère sera suivie d’une grève ouverte dans tous les établissements et les entreprises publics, et des sit-in dans tous les sièges des instances régionales de l’OIT seront observés, si le gouvernement continue à ignorer les demandes légitimes de ces ingénieurs.

Un préavis de grève programmé dans une première étape pour une durée de 5 jours, du 29 mars au 2 avril 2021, a été déjà émis par le doyen des ingénieurs tunisiens. Une seconde grève ouverte est prévue aussi, à partir de 2 avril 2021, jusqu’à la satisfaction des demandes exprimées.