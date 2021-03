Les rencontres de Beit El Hikma qui ont démarré mercredi 17 mars 2021 à Tunis constituent une occasion privilégiée pour présenter une nouvelle formule de conciliation économique en rompant avec la poursuite des hommes d’affaires dans des procès pendant des années. C’est ce qu’estime le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, devant des journalistes présents.

Selon lui, la première réunion dans le cadre d’une série de rencontres de Beit El Hikma a exposé une nouvelle approche du capital national avec les hommes d’affaires avec lesquels a été évoquée la question de la conciliation économique, c’est-à-dire la réconciliation du Tunisien avec l’investissement et le capital ainsi que la conciliation de l’investisseur tunisien avec le cadre juridique et législatif dans le pays.

Il insiste sur la nécessité d’en finir avec la poursuite des hommes d’affaires durant des années, exprimant son souhait de voir ces derniers reprendre confiance en le système juridique et judiciaire, s’agissant surtout de la politique pénale.

Mechichi a évoqué des sanctions dans le domaine économique lesquelles ont un effet négatif sur les hommes d’affaires au lieu de mettre à profit leurs expériences, vu la portée de leur contribution à la croissance économique.

Il a cité d’autres démarches alternatives permettant de réaliser les objectifs escomptés, à travers le respect de la loi et de garantir la pérennité de l’entreprise et de l’investissement.

Il a fait observer que le discours adopté actuellement en Tunisie est ” très négatif ” envers les investisseurs et les hommes d’affaires, faisant part de sa détermination de faire de ces hommes d’affaires un exemple pour le citoyen dans le domaine de l’initiative privée et l’investissement ainsi que dans la création des richesses et de l’emploi et un modèle quant au respect de la loi et l’accomplissement de leurs devoirs envers l’Etat.

Mechichi a admis l’existence des blocages administratifs et juridiques devant l’initiative privée et l’investissement, disant : ” nous ambitionnons d’imposer un nouveau modèle aussi différent que l’économie à travers le dialogue avec les hommes d’affaires et en partenariat avec les organisations nationales, à l’effet de regagner la confiance en le système juridique et d’encourager l’investissement pour la création de la richesse et des postes d’emplois “.

Cette rencontre a examiné un ensemble de projets de lois, à l’instar de la dynamique économique et la révision du code de change qui doit être soumis dans les meilleurs délais au parlement, selon ses dires.

D’après lui, l’effort est focalisé actuellement sur l’enlèvement des blocages administratifs dans le cadre d’un projet cohérent devant limiter les autorisations pour certaines activités, à partir de la semaine prochaine dans le cadre de la politique d’encouragement de l’Etat aux investisseurs.

La série des rencontres de Beit El Hikma avec des partenaires économiques et sociaux et un ensemble d’investisseurs et hommes d’affaires vient présenter le programme de réformes économiques qui sera exposé ultérieurement aux partenaires internationaux de la Tunisie.

Cette rencontre a été marquée par la présence du gouverneur de la BCT, Marouane Abassi, le président de l’UTICA, Samir Majoul, le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi et plusieurs acteurs économiques et hommes d’affaires.