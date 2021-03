Les vols intérieurs entre l’aéroport Gabès-Matmata et l’aéroport Tunis-Carthage reprendront, ce jeudi, à travers la programmation d’un vol hebdomadaire à bord de Tunisair Express, a indiqué à l’Agence TAP, le commandant de l’aéroport Lotfi Jomni.

Il a précisé que ce vol est assuré tous les jeudis à 13h au départ de l’aéroport Gabès-Matmata vers celui de Tunis-Carthage.

La même source a ajouté que la planification d’un deuxième vol entre ces deux aéroports est envisageable et ce dans l’objectif de faciliter les déplacements des hommes d’affaires et des citoyens entre Gabès et Tunis.