Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, a qualifié d'”importante” la visite du président de la République, Kaïs Saïed, en Libye.

“Cette visite exprime sincèrement le soutien de la Tunisie à la Libye voisine”, a-t-il ajouté dans une déclaration aux médias, au Palais Dhiafa, à Tripoli, en marge des discussions élargies entre les responsables des deux pays.

Cette première visite officielle ouvrira “une nouvelle page” dans les relations de coopération tuniso-libyennes, fondées sur “la coopération, la solidarité et l’échange entre les différentes institutions des deux pays”, a-t-il souligné.

Cette visite est “un message fort” qui augure d’un avenir prometteur et prospère pour les relations bilatérales. Elle vient, en outre, consacrer les relations de longue date unissant la Tunisie et la Libye.

Au sujet des discussions élargies entre le président Kaïs Saïed et le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Menfi, et les délégations des deux pays, M. Jerandi a déclaré qu’elles ont été l’occasion d’évoquer la nécessité de réexaminer et d’actualiser les conventions de coopération bilatérale, afin de “répondre au mieux aux nouveaux défis”.

Elles ont, également, permis de discuter des “prochaines échéances prévus dans la région” et la nécessité de renforcer la coordination entre les deux pays dans ce sens.

Le président de la République a quitté ce matin Tunis à destination de Tripoli pour une visite officielle.

A son arrivée à l’aéroport de Tripoli, le président Kaïs Saïed a été accueilli par le président du conseil de la présidence libyenne, Abdallah Menfi, et ses deux vice-présidents, Moussa al-Kouni et Abdallah al-Lafi.