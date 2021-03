Deux artisans, dont le premier est spécialisé en poterie traditionnelle Abdallah Ben Abdessalem Ben Abdelali, et le deuxième le jeune Mourad Ben Abdelkader El Ghoul, spécialisé en mosaïque de cristal ont reçu mardi, respectivement le Prix national pour la promotion de l’artisanat et des métiers d’art et le Prix national des jeunes de l’artisanat.

Les deux prix leur ont été décernés par le chef du gouvernement

Hichem Mechichi, lors d’une cérémonie tenue au palais du gouvernement à la Kasbah, à l’occasion de la journée nationale de l’artisanat et de l’habit traditionnel et ce en présence du ministre du Tourisme Habib Ammar, et du président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, Samir Majoul.

Selon le communiqué de la présidence du gouvernement, il s’agit de rendre hommage à ces artisans pour leurs efforts visant à préserver la pérennité du secteur et à introduire de nouvelles techniques pour aider à promouvoir et commercialiser les produits tunisiens, et partant contribuer à l’effort national en matière d’emploi.

A cette occasion, le ministre du tourisme a rappelé la politique de l’Etat en matière de promotion du secteur de l’artisanat, précisant qu’elle s’appuie sur trois axes en l’occurrence l’amélioration des méthodes de promotion de l’artisanat, sa protection contre la concurrence déloyale et le développement des méthodes de commercialisation à travers les nouvelles technologies de la communication.

Pour sa part, l’artisan, spécialisé en poterie traditionnelle Ben Abdelali a déclaré avoir contribuer tout au long de ses 30 ans de carrière, à former des générations d’artisans afin de préserver l’authenticité de ce métier. Il a également contribué à encadrer plusieurs étudiants spécialisés en design et en développement durable, “dont l’un est devenu un exportateur de poterie. ”

Pour le jeune artisan, spécialisé en mosaïque de cristal, Mourad Ben Abdel Kader El Ghoul, le prix obtenu d’aujourd’hui est de nature à le motiver davantage pour aller de l’avant dans ce domaine.