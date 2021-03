La Tunisie vient d’être classée 119ème à l’échelle mondiale avec un score de 56,6 par l’Indice de liberté économique 2021, publié par le think tank américain “The Heritage Foundation “. La Tunisie est aussi classée 10ème, sur 14 pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord.

Son score global a augmenté de 0,8 point, principalement en raison d’une amélioration de sa santé fiscale. La Tunisie se situe, toutefois, dans le groupe ” Principalement non libre ” (mostly unfree).

Le rapport évoque une stagnation de l’économie tunisienne en matière de liberté économique, depuis plus d’une décennie, malgré les espoirs de libéralisation significative suscités par le printemps arabe de 2011. Ainsi, “malgré des progrès notables en matière de démocratisation et des efforts de réforme en cours, la transformation de la Tunisie vers une économie davantage axée sur le marché a été ralentie par l’instabilité politique et les manifestations violentes engendrées par les mesures d’austérité”, lit-on dans ce document.

Le rapport déplore une “corruption endémique à tous les niveaux de gouvernement et d’application de la loi” et le comportement “des hauts fonctionnaires”, qui “agissent en toute impunité”.

En ce qui concerne l’ouverture du marché, le document note que “malgré l’adoption de codes d’investissement révisés qui offrent plus de flexibilité aux investisseurs étrangers, le régime d’investissement global manque d’efficacité et de clarté. Le secteur financier, dominé par la banque reste fragmenté.

Pour une plus grande liberté économique, le gouvernement tunisien devrait apporter des solutions aux faiblesses persistantes en matière de fiscalité, de liberté financière, d’efficacité judiciaire et d’intégrité gouvernementale, d’après la même source.

Au niveau mondial, les économies considérées comme véritablement ” libres ” et occupant de ce fait la tête du classement sont respectivement Singapour (1er), Nouvelle-Zélande (2ème), Australie (3ème), Suisse (4ème) et Irlande (5ème).

L’indice de liberté économique est un indice qui a été créé en 1995, par la Fondation Heritage et le Wall Street Journal. Son objectif est de mesurer la liberté économique dans les différents pays du Monde. L’indice classe les nations sur 12 critères généraux de liberté économique, en se basant sur les statistiques de la Banque mondiale, du FMI, et de l’Economist Intelligence Unit.

The Heritage Foundation est un laboratoire d’idées basé à Washington. Sa mission est de formuler et promouvoir des politiques publiques basées sur les principes de la libre entreprise et de la liberté individuelle.