-Easy UPS 3L passe désormais de 250 à 600 kVA avec les nouveaux onduleurs de 250, 300 et 400 kVA

– L’onduleur triphasé compact simplifie et rationalise la configuration, l’utilisation et le service

– Idéal pour les bâtiments commerciaux de moyenne et grande taille et les applications industrielles légères

– EcoStruxure connected pour simplifier la gestion et les services avec une surveillance et une assistance à tout moment et en tout lieu via un smartphone

Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes, annonce aujourd’hui l’extension d’Easy UPS 3L de 250 kVA à 600 kVA (400V). Disponible dans la plupart des pays, le Easy UPS 3L simplifie et rationalise la configuration et le service, offrant une haute disponibilité et une grande prévisibilité aux bâtiments commerciaux de moyenne et grande taille et aux applications industrielles légères des onduleurs.

Avec son encombrement réduit, sa conception parallèle et redondante hautement disponible et ses spécifications électriques robustes, le Easy UPS 3L protège les équipements critiques dans un large éventail d’environnements contre les dommages dus aux coupures, aux surtensions et aux pics de tension. Son efficacité peut atteindre 96 %, ce qui permet de prévoir les coûts des services publics. Easy UPS 3L comprend une large fenêtre de tension de batterie et s’adapte à diverses configurations de batterie. Il est livré avec une gamme complète d’options et d’accessoires, ce qui le rend facile à intégrer dans différents environnements.

“Avec cette extension d’Easy UPS 3L, Schneider Electric continue de répondre à un besoin du marché en proposant des solutions simples, robustes et compétitives qui privilégient l’efficacité, la flexibilité, la prévisibilité et la fiabilité pour les entreprises connectées d’aujourd’hui. Il est facile à configurer, à installer, à utiliser et à entretenir”, a déclaré Mouna Essa-Egh, Vice-Présidente mondial, Secure Power Afrique Francophone et îles, Schneider Electric. “Grâce à une combinaison exceptionnelle de spécifications compétitives, une conception robuste et tolérante aux pannes qui améliore la résilience et la fiabilité, et un encombrement optimisé qui permet d’économiser des biens immobiliers précieux, l’Easy UPS 3L est le choix idéal pour faciliter la continuité des activité et optimiser l’investissement, que ce soit dans votre atelier ou dans votre salle électrique”.

Les clients bénéficient de la mise en place d’un service global de Schneider avec de solides réseaux locaux de spécialistes du service qui fournissent aux clients une gamme complète de services tout au long du cycle de vie d’Easy UPS 3L. Le service de démarrage est inclus pour garantir que le Easy UPS 3L est configuré correctement et en toute sécurité pour obtenir les meilleures performances, la fiabilité, la sécurité et la tranquillité d’esprit.

Simple à configurer, à utiliser et à entretenir, Easy UPS 3L :

• Il offre une résistance aux environnements difficiles grâce à des cartes de circuits imprimés à revêtement conforme, un filtre à poussière remplaçable, un facteur de puissance unitaire et une forte protection contre les surcharges, qui font du Easy UPS 3L une solution fiable pour la continuité des activités.

• Il permet de réduire la complexité du système et d’économiser sur les investissements en capital.

• Architecture polyvalente et parallèle pour la redondance ou pour une capacité accrue. Vous pouvez installer jusqu’à 5 onduleurs en parallèle pour la capacité, ou 5 +1 onduleurs en parallèle pour la redondance. Si un bloc de puissance devient inopérant, la charge continuera d’être supportée par les blocs de puissance restants, à condition que la charge soit inférieure à la capacité des blocs de puissance fonctionnels du système.

• Permet une surveillance et une gestion aisées grâce à la suite logicielle EcoStruxure IT basée sur le cloud lorsque vous achetez la carte réseau optionnelle.

Pour plus d’informations, visitez le site www.schneider-electric.com/ecostruxure-it et essayez gratuitement la solution de surveillance EcoStruxure IT Expert pendant 30 jours.

