La Tunisie est capable de rendre les meilleurs services administratifs à distance à moindre coût, avec une plus grande efficacité. C’est en tout cas ce qu’a affirmé, mercredi 10 mars 2021, la ministre auprès du chef du gouvernement chargée de la Fonction publique, Hasna Ben Slimane.

Lors d’une journée de sensibilisation tenue à l’initiative du ministère des Technologies de la communication en collaboration avec la coopération internationale (GIZ), en faveur des journalistes et des composantes de la société civile pour faire connaître les services administratifs à distance, Ben Slimane a fait valoir que la Tunisie recèle des compétences et des expériences dans le domaine de la numérisation des services.

Elle juge nécessaire de conscientiser le citoyen tunisien et de le sensibiliser sur la portée d’exploiter le système des services administratifs à distance pour se prémunir contre le coronavirus et gagner par de là le défi de la préservation de la santé des citoyens, en plus de l’accélération du rythme des services rendus par l’administration de l’autre.

Ben Slimane a fait savoir qu’une commission nationale commune a été créée regroupant des représentants des ministères concernés afin d’échanger les informations sur les avis des citoyens concernant les prestations de services et leur efficience dans le but de remédier aux difficultés rencontrées.

Pour sa part, Fadhel Kraiem, ministre des Technologies de la communication et de la Transformation numérique, indiquera que son département s’est lancé dans des expériences techniques pour le service 5G d’Internet, lequel va démarrer à la fin de l’année 2022.

Par ailleurs, dans le cadre de l’exécution des projets de l’inclusion financière, les trois opérateurs (Oooredo, Tunisie Telecom et Orange) ont présenté, fin février 2021, des demandes auprès de la Banque centrale de Tunisie pour obtenir des autorisations, permettant au citoyen tunisien disposant d’un téléphone de bénéficier du service de paiement par Internet.