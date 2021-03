Vingt-trois (23) dossiers présentés par des PME, pour bénéficier de l’avantage de la prise en charge par l’Etat, de la différence entre le taux d’intérêt des crédits d’investissement et le TMM, dans la limite de 3 points, ont été examinés lors de la 4ème réunion de la commission chargée de la gestion de ce mécanisme, tenue vendredi 5 mars 2021.

Dans un communiqué, le ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, a précisé que ces entreprises opèrent dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture et des services connexes et ont une capacité d’emploi, de près de 2 500 personnes.

Il précise que jusqu’à présent, 26 entreprises comptant 2 350 employés, ont obtenu l’approbation pour bénéficier de cet avantage, sur un total de 104 dossiers présentés aux services du ministère, par les établissements bancaires.

Le coût de l’investissement global réalisé par ces entreprises (26) s’élève à environ 100 millions de dinars, dont 37 MD sont des crédits bancaires.

Le coût de la prise en charge par l’Etat de la différence entre le taux d’intérêt des crédits d’investissement octroyés par les banques et les établissements financiers, et le Taux moyen du marché monétaire, se monte à 4,6 MD, pour les dossiers approuvés.

Le ministre de l’Industrie par intérim, Mohamed Bousaïd, a indiqué, lors de cette réunion, que plusieurs mesures exceptionnelles ont été décidées par l’Etat pour soutenir et accompagner les entreprises industrielles, dont ce mécanisme qui aide les entreprises à obtenir les financements nécessaires pour réaliser leurs investissements de création et d’extension, en leur permettant d’alléger les charges financières résultant du remboursement des crédits.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la promotion des investissements, du renforcement de la compétitivité des PME et de la préservation de leur pérennité ainsi que des postes d’emploi.