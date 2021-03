Budgétistes et monétaristes ont réagi différemment à la dégradation par l’agence de notation Moody’s de la note de la Tunisie à B3 avec perspectives négatives.

Si les budgétistes, représentés par le gouvernement, ont encaissé le coup et préféré garder le silence, les monétaristes, représentés par la Banque centrale de Tunisie (BCT), ont saisi cette opportunité pour atténuer, sur les ondes des radios, le choc et déceler même des points positifs dans le rapport de Moody’s.

Le directeur général des financements et des paiements extérieurs au sein de la BCT, Abdelkarim Lassoued, a été chargé de cette mission de communication. Il a déclaré sur les ondes d’Express FM, mercredi 24 février 2021, que « cette notation aurait pu être pire et que l’abaissement aurait pu être plus important pour atteindre la note C.

« La notation souveraine prend en considération la stabilité politique et sociale du pays, ce qui a beaucoup impacté sur le rendement économique de la Tunisie et, par conséquent, la note par Moody’s », a ajouté Lassoued.

Il a parlé, sur les ondes de radio Mosaïque Fm, de points positifs à l’actif de la BCT, évoquant, entre autres, le recul du déficit courant à 6,8% du PIB, l’amélioration des réserves en devises qui représentent, aujourd’hui, 5 mois d’importation contre une norme du FMI de 3 mois, et la tendance positive de la Tunisie à honorer ses engagements extérieurs.

