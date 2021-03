Lancé en juin 2017, BIATLABS – l’incubateur de la BIAT – est le premier incubateur du secteur bancaire en Tunisie. Doté d’une structure agile, BIATLABS n’a pas cessé de se développer depuis sa création pour offrir un accompagnement en incubation répondant aux besoins des entrepreneurs. En 2021, BIATLABS fait peau neuve et se dote d’un programme de pré-incubation pour accompagner les entrepreneurs tout au long de leurs projets.

En sa qualité de véritable booster de l’écosystème entrepreneurial en Tunisie et afin d’appuyer davantage les entrepreneurs tunisiens, BIATLABS étoffe son offre par un programme spécifique dédié à la pré-incubation et à l’incubation. Une nouvelle dynamique est insufflée au sein de l’espace BIATLABS, logé au siège de la BIAT au cœur de Tunis sur l’avenue Habib Bourguiba, avec une nouvelle identité visuelle et une équipe jeune des plus motivées.

La grande nouveauté : le programme de pré-incubation

BIATLABS se dote d’un nouveau programme de pré-incubation élaboré par des experts et centré sur le duo « Idée-Entrepreneur ». Le programme consiste en un cycle de trois mois de pré-incubation répartis sur trois axes : le savoir-faire entrepreneurial, le savoir être entrepreneurial, l’accompagnement sur le terrain et le networking. Durant le cycle de pré-incubation, des ateliers interactifs seront assurés par des experts pour accompagner les entrepreneurs dans l’élaboration progressive de leur stratégie et business model. Des pitchs réguliers seront organisés pour suivre l’évolution des incubés et de leurs projets.

Les inscriptions à la première cohorte de pré-incubation sont ouvertes sur : www.biatlabs.com

La BIAT s’est engagée depuis plusieurs années dans une démarche bien ficelée de soutien à l’entrepreneuriat. Elle n’épargne aucun effort pour servir l’économie nationale, à travers ses multiples structures d’accompagnement dans le cadre de sa stratégie RSE dédiée à l’entrepreneuriat. A travers la Fondation BIAT, BIATLABS et Endeavor, la BIAT accompagne les entrepreneurs de demain à tous les stades de leurs projets, pour faire éclore leur potentiel et favoriser un écosystème entrepreneurial tunisien propice à la promotion des jeunes talents et à l’innovation.

Banque citoyenne et engagée, la BIAT œuvre pour apporter un soutien à ceux qui entreprennent sur l’ensemble du territoire tunisien. La BIAT croit fortement au potentiel de l’écosystème entrepreneurial pour dynamiser la croissance économique de la Tunisie et offrir aux jeunes de meilleures perspectives d’avenir.

A propos de BIATLABS :

BIALABS est l’incubateur de la BIAT. A but non lucratif, BIATLABS assure aux entrepreneurs un accompagnement gratuit, sans prise de participation et couvre le cycle de vie de l’incubation : pré-incubation, incubation et post-incubation pour un impact économique positif en Tunisie. Il s’agit d’une initiative responsable et pérenne dont l’objectif est d’appuyer l’innovation et l’ambition des jeunes, de contribuer à l’émergence d’un écosystème propice à l’entrepreneuriat et à l’investissement en Tunisie. www.biatlabs.com

A propos de la BIAT :

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil. Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte aujourd’hui 205 agences à travers toute la Tunisie. Près de 2000 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne. www.biat.com.tn